Як виростити ягоди смородини великими та смачними: прості поради від досвіченого садівника

Кущі смородини, як і малини, звичайно, можуть рости і самостійно, але без належного догляду кількість врожаю і якість ягід з кожним роком буде погіршуватися. Якщо правильно й вчасно доглянути смородину навесні, то влітку вона віддячить вам гарним урожаєм.

— Землю навколо кущів потрібно очистити граблями від листя, сміття і торішньої мульчі, бо під нею можуть знаходитися різні шкідники і їх личинки, — радить садівник Юрій Бережнюк. — Кущі слід обрізати ще до початку сокоруху. Видалити всі підгнилі, слабкі та вимерлі пагони, прищепити верхівку молодих пагонів. Старі, але ще продуктивні пагони можна укоротити до найближчого сильного бічного розгалуження.

Це стимулює ріст бічних пагонів, збільшуючи розмір ягід і тривалість життя куща. Формувати кущ потрібно правильно з урахуванням особливостей сорту смородини. Правильно сформований кущ повинен складатися з 20−25 гілок, віком від 1 до 8 років. Ґрунт необхідно розпушити й видалити перші бур'яни.

Для утримання і збереження вологи пристовбурні кола слід замульчувати агроволокном, перегноєм, скошеною травою, компостом.

За словами садівника, найголовнішим шкідником смородини є бруньковий кліщ. Він зимує на пагонах смородини.

— Під час обрізки куща необхідно звернути увагу на пухкі, роздуті бруньки, які на вигляд нагадують горошину, — каже Юрій Бережнюк. — Саме в них зимує шкідник і з появою перших теплих сонячних променів починають активно розмножуватися. Такі пагони слід видалити й спалити.

Допоможе позбутися кліща й обробка кущів окропом. За допомогою лійки окропом облити весь кущ. Тільки проводити таку профілактику можна до початку набухання і розпускання бруньок. Така обробка допоможе позбутися і від смородинової златки, а також, це буде відмінною профілактикою проти грибкових і вірусних захворювань.

Крім окропу для боротьби зі шкідниками та інфекціями використовують різні трав'яні настої і відвари, наприклад: настій з кульбаб, відвар цибулиння, часниковий настій, розчин гірчичного порошку і соди. Але якщо кущі смородини дуже сильно уражені, то народні засоби не допомагають. В такому разі необхідно обробити смородину фунгіцидними препаратами. На 2−3 рік після посадки необхідно проводити підживлення кущів смородини.

Першу підгодівлю слід провести ще до розпускання бруньок. Під кожен кущ можна внести аміачну селітру (30 г на 10 л). Друге підживлення проводити в період зав'язування ягід. Вносити слід мінеральні добрива, що містять калій і фосфор. Наступні підживлення проводять вже після збору врожаю.

Деякі садівники для підвищення врожайності обприскують кущі під час цвітінням розчином борної кислоти (0,5 чайної ложки борної кислоти і розвести в 10 л теплої води). Цей прийом збільшує ріст пагонів і збільшує врожай у 2−3 рази. У момент появи зав'язі обприскують розчином: 50 г сечовини, 150 г суперфосфату на 10 л води. Розчин зміцнює пагони і поліпшує смакові якості ягід.

До речі, корисне для рослин екодобриво можна отримати з городнього бур'яну і навіть з кавової гущі. А от у боротьбі зі шкідниками допоможуть соснові голки.

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