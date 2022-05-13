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Спорт

«Флора» — «Динамо»: онлайн-відеотрансляція матчу в Естонії

9:39 13 травня 2022
Динамо Київ

У п'ятницю, 13 травня, київське «Динамо», яке обіграло у Швейцарії місцевий «Базель» (3:2), проведе черговий матч у рамках благодійного турне.

«Біло-сині» вже без футболістів збірної, які у складі національної команди готуються до матчів плей-оф ЧС-2022 та Ліги націй, зіграють у Таллінні на стадіоні «А Ле Кок Арена» проти багаторазового чемпіона Естонії — «Флори».

Поєдинок має символічне значення для динамівців, оскільки цього дня 95 років тому в Києві було створено команду «Динамо», і 13 травня 1927-го вважається офіційною датою народження футбольного клубу.

У прямій трансляції матч «Флора» — «Динамо», починаючи з 19:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» Анатолій Бишовець став «адвокатом» зрадника Тимощука.

Фото ФК «Динамо»

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