Полийте цим незвичайним засобом розсаду огірків: вона стане товстою і міцною, а врожай вас просто приголомшить (відео)

Не секрет, що для підживлення рослин багато дачників застосовують засоби, куплені в аптеці.

Один із таких засобів — бурштинова кислота, яка зазвичай застосовується для зняття похмілля, нормалізації ваги, загального зміцнення здоров'я, а також для того, щоб зробити волосся та шкіру красивим.

Речовину у вигляді білого порошку отримують при обробці натурального бурштину, і воно не є дефіцитом в аптеках.

По суті, янтарна кислота є біологічною добавкою, це абсолютно натуральний засіб, вважають автори youtube-каналі «Поради біолога».

На дачі бурштинова кислота здатна активізувати зростання рослин і підвищити їх опір різним хворобам, виступити як профілактика садових шкідників, поліпшити стійкість розсади при пересадках і забезпечити підвищення врожайності культур. Таке підживлення не містить токсинів, а, отже, може використовуватися не тільки на присадибній ділянці, а й в умовах квартири.

Бурштинова кислота випускається у вигляді пігулок або порошку. Для приготування корисного добрива 0,2 г порошку або дві таблетки необхідно розвести в одному літрі води. Така концентрація використовується для поливу молодих паростків під корінь.

Якщо ж ви хочете застосувати кислоту для обприскування по листу, то брати потрібно менше — про пропорції дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, що покласти в лунку при висадці розсади овочів, щоб вони порадували вас великими та здоровими плодами.

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