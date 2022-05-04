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«Порцелянові» історії
14 травня 2022
ЗАМРІЯНИЙ ДОН КІХОТ
ЗАМРІЯНИЙ ДОН КІХОТ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1978
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 42×40 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Один мудрий чоловік згадував:

«У молодості я був надзвичайною енергійною людиною, і всі мої молитви до Бога звучали приблизно так: «Господи, дай мені сили, щоби змінити світ!» Коли я сягнув зрілого віку і відчув, що минула вже майже половина мого життя, а я так нічого й не досягнув, то вирішив дещо змінити свою молитву. «Господи, допоможи змінити тих, хто мене оточує, — просив я. — Мою родину, моїх приятелів, моїх колег по роботі — і тоді я напевно вже буду задоволений».

І, нарешті, тепер, коли я вже став старим і мої дні добігають кінця, починаю розуміти, яким же я був дурним. Тепер моєю єдиною молитвою є прохання: «Господи, даруй мені благодать змінити себе самого». Якби я так молився від початку, то, очевидно, моє життя могло бути набагато кращим…"

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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