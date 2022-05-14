Додайте це у фарш — котлети вийдуть соковитими, м'якими та… корисними: оригінальний бюджетний рецепт

Традиційні рецепти приготування котлет можна урізноманітнити, наприклад, додавши сиру до фаршу.

А автори bezzamorochek.com пропонують бюджетний варіант приготування котлет з додаванням капусти. Крім збільшення обсягу, капуста робить вироби соковитішими, м'якшими і кориснішими. Котлети спочатку смажать на пательні, а потім доводять до готовності у духовці.

Складові:

Білокочанна капуста — 500 г;

М'ясний фарш — 600 г;

Яйце куряче — 1 шт.;

Цибуля ріпчаста — 2 шт.;

Сіль — 1 ч.л.;

Чорний мелений перець — за смаком.

Приготування:

Капусту відокремити від верхніх листочків, нарізати шматочками невеликого розміру. Цибулю очистити і нарізати часточками. Овочі подрібнити у блендері або на м'ясорубці.

Овочеву суміш додати до фаршу.

Додати яйце, сіль та перець. Ретельно перемішати.

Сформувати котлети довгастої форми середнього розміру і запанірувати у борошні.

Розігріти пательню, додати олію. Котлети потрібно смажити на середньому вогні по 5 хвилин з обох боків.

Перекласти котлети в ємність, влити 30 мл води, накрити фольгою і відправити в розігріту духовку.

Запікати 15 хвилин при температурі 200 градусів.

Раніше фудблогерка Людмила Борщ поділилася рецептом котлет без… м'яса. Серед інгредієнтів — сардельки, сир та сметана.

Фото Pixabay

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