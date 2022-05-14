Додайте це у фарш — котлети вийдуть соковитими, м'якими та… корисними: оригінальний бюджетний рецепт
Традиційні рецепти приготування котлет можна урізноманітнити, наприклад, додавши сиру до фаршу.
А автори bezzamorochek.com пропонують бюджетний варіант приготування котлет з додаванням капусти. Крім збільшення обсягу, капуста робить вироби соковитішими, м'якшими і кориснішими. Котлети спочатку смажать на пательні, а потім доводять до готовності у духовці.
Складові:
- Білокочанна капуста — 500 г;
- М'ясний фарш — 600 г;
- Яйце куряче — 1 шт.;
- Цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- Сіль — 1 ч.л.;
- Чорний мелений перець — за смаком.
Приготування:
- Капусту відокремити від верхніх листочків, нарізати шматочками невеликого розміру. Цибулю очистити і нарізати часточками. Овочі подрібнити у блендері або на м'ясорубці.
- Овочеву суміш додати до фаршу.
- Додати яйце, сіль та перець. Ретельно перемішати.
- Сформувати котлети довгастої форми середнього розміру і запанірувати у борошні.
- Розігріти пательню, додати олію. Котлети потрібно смажити на середньому вогні по 5 хвилин з обох боків.
- Перекласти котлети в ємність, влити 30 мл води, накрити фольгою і відправити в розігріту духовку.
- Запікати 15 хвилин при температурі 200 градусів.
Раніше фудблогерка Людмила Борщ поділилася рецептом котлет без… м'яса. Серед інгредієнтів — сардельки, сир та сметана.
Фото Pixabay47
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter