Дуже важлива логістика: влада відповіла, коли у Києві з'явиться бензин

У Київській міській державній адміністрації прогнозують, що бензин на заправках у Києві з'явиться у достатніх для водіїв обсягах до кінця травня.

Про це під час національного телемарафону сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, наразі влада вирішує логістичні питання для постачання палива.

«Я думаю, тиждень-два все має налагодитися. Ми вже забули, що у нас біля міста згоріли всі станції зберігання нафтопродуктів. Крім того, 90% світлих нафтопродуктів у нас ввозилося з Білорусі. Це теж треба міняти, це теж логістика. Я думаю, наприкінці місяця не буде проблем із паливом у Києві», — сказав Поворозник.

Нагадаємо, в Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби вирішити проблему, уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпальне на 40−43%.

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма зазначив, що Україна створить запас палива на кілька місяців наперед, який російські окупанти не зможуть знищити.

Наразі триває робота над вузлами перевантаження на залізниці та нестандартними логістичними маршрутами через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики. Логістика постачання палива змінилася.

Нагадаємо, що дефіцит палива на АЗС виник наприкінці квітня. Найбільші мережі АЗС запровадили обмеження на відпуск палива у розмірі 10−15 літрів для власників карток лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більш як на 5−10 літрів.

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