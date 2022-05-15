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Смачно та вишукано: готуємо фіалкове варення

13:17 15 травня 2022
варення з фіалок

Фіалка — повноправна складова французької кухні. Але в Україні страви з них теж останнім часом набувають популярності. Солодку начинку з лісових фіалок можна додавати до рогаликів, круасанів і великодніх пампухів. Зараз саме сезон цих квітів, кондитерка Наталія Дяченко радить приготувати з них джем:

«Потрібні дві хороші жмені квітів без стебельця (25 г), сік одного лимона, 800 г цукру, 1 пакетик желатину (бажано рослинного походження агар-агар), вода 400 мг.

Квіти залити водою в скляному посуді й дуже делікатно їх перем'яти, додати сік лимона, накрити харчовою плівкою і залишити на ніч при звичайній температурі.

На ранок відокремити квіти, до рідини додати цукор, закип'ятити і випаровувати на малому вогні приблизно пів години. В цей цукровий сироп, трошки охолоджений, викласти квіти, дати закипіти й випаровувати на дуже малому вогні усій суміші ще пів години.

Наприкінці одну супову ложку цукру і розмочений желатин додати в нашу суміш (готувати 3 хв, не перетримати). Вихід 5−6 баночок по 200 грамів".

Зберігати фіалковий джем краще в холодильнику в щільно закритій скляній банці.

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