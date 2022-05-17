«Хліб буде свіжим 4−5 місяців»: як цього добитись, розповіла дієтологиня
Правильне заморожування дозволяє зберегти смакові якості будь-якого хліба. Ваші гості навіть не здогадаються про те, що він був випечений або куплений не сьогодні. Секретами, як правильно це зробити, поділилась дієтологиня Світлана Фус:⠀
«Хліб можна покласти в пакет цілим, але так варто робити лише в тому випадку, якщо після розморожування буханку з’їдять за день-два. Слідкуйте за тим, аби в пакеті було якомога менше повітря. Наріжте хліб на невеликі порції і розморожуйте тільки те, що з’їсте одразу. Варто відправляти на заморожування свіжий хліб, бо якщо він вже почав черствіти, то й після розморожування ви отримаєте сухі та несмачні шматки.
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Хліб можна зберігати морозилці 4−5 місяців».
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Якщо ви плануєте заморозити щойно спечений хліб, дайте йому повністю охолонути.
«Не заморожуйте теплий хліб. В морозильній камері з нього почне виділятись пар, а при розморожуванні хліб буде вологим», — додає Світлана Фус.
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