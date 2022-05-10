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Книга рецептів

Салат «Кольрабі» — дуже смачний і точно сподобається прихильникам здорового харчування

23:00 10 травня 2022
салат

Салат «Кольрабі» ідеально доповнить будь-яку вечерю, впевнена дієтологиня Алевтина Єрофєєва.

Інгредієнти

кольрабі — 440 г

морква — 150 г

середнє яблуко — 1 шт.

нарізаний часник — 2 ст. л.

подрібнений кріп — 3 ст. л.

свіжі огірки

сметана 18% - 3 ст. л.

лимонний сік — 2 ст. л.

сіль, перець

Вимийте овочі та яблуко під холодною проточною водою. Видаліть листя з кольрабі та очистіть її. Натираємо на терці. Нарізаємо огірки. Натираємо очищену моркву та яблуко. Вибирайте досить міцні й соковиті яблука. Також додайте 2 ст. л. подрібненого часнику, 3 ст. л. подрібненого кропу та 2 ст. л. свіжого лимонного соку в миску з кольрабі, яблуком і морквою. Посипати все це спеціями. Наприкінці додаємо ще 3 ст. л. сметани 18%. Ще раз перемішуємо весь салат і перевіряємо його смак. Якщо потрібно, додайте ще перцю, солі та лимонного соку.

Раніше як приготувати смачний та корисний «весняний» салат з капусти без олії та майонезу, розповідав автор ютуб-каналу Іван, який мешкає в Канаді.

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