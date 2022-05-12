«На смак тушкована папороть нагадує цвітну капусту»: які корисні страви можна приготувати з цієї рослини

Мало хто знає, але саме зараз в українських лісах та садках дозріли молоді пагони папороті, які не лише здивують своїм смаком гурманів, а й стануть справжньою знахідкою під час весняного авітамінозу. Головне — вчасно зібрати урожай та правильно його приготувати. Як саме це зробити, «ФАКТАМ» розповіла кандидатка біологічних наук та кулінарка Марина Рагуліна.

— Страви з папороті були в раціоні мешканців території Північної Франції з раннього Середньовіччя, а населення Азії та корінні американці їли їх протягом не одного століття. Дуже популярна ця рослина в Японії та Китаї, з нею готують безліч страв, вона малокалорійна та ідеально підходить для веганів. А із кореневища навіть видобувають крохмаль, готуючи солодощі, — каже Марина Рагуліна. — В Україні їстівними традиційно вважаються два різновиди папороті — це орляк та страусове перо (страусник), знайти їх можна як у листяних, так і хвойних лісах. Але краще виростити папороть у своєму садочку. Орляк легко можна відрізнити від інших видів папороті за його розмірами — листки можуть досягати десь півтора метра у висоту. Що більше вологості в лісі, то вони будуть вищими. Росте він окремими пагонами, які розгалужуються та нагадують пташине перо. Пагони не мають на собі грубих лусочок.

— Які частини папороті можна використовувати у кулінарії?

— Для використанні в їжу підходять молоді пагони папороті, їх ще називають рахісами чи «равликами». Це молоді пагони, які ще не розвернулися під час вегетації. Збирати їх можна від квітня до червня, в залежності від широт та погоди. Молоді листочки орляка, які тільки відросли від кореневища, слід акуратно зрізати ножицями чи ножем, адже легко можна пошкодити. Коли страусник готовий для вживання, під час збору руками чути хрускіт, наче від капусти.

— А як готувати рослину?

— Сирі пагони слід очистити від несформованого листя та помістити на кілька годин у миску з підсоленою водою. Тоді рослина не буде гіркою. Або ж можна кілька разів її відварити по кілька хвилин, після кипіння змінюючи воду. Далі викласти папороть на друшляк, аби вона не розварилась. Після того папороть тушкувати на сковороді протягом десяти хвилин з додаванням масла чи олії. Якщо бажаєте урізноманітнити рецепт, готуйте папороть із цибулею, морквою, помідорами, додавши наприкінці сметану та спеції. А ще пагони дуже смачні з яєчнею, у салатах чи обсмажені у клярі.

На смак страусове перо нагадує цвітну капусту, орляк — подібний до грибів. Якщо страви із папороті ви хочете вживати весь рік, то її можна засолити. Для цього взяти 100 г солі на 400 г папороті, поставити під гніт. Рослина має пустити сік. Злити його та знову засипати такою ж кількістю солі (або розсолом 1:¼) і витримувати 3 тижні. Зберігати папороть у прохолодному місці у спеціальній тарі.

— Чим корисні страви з папороті?

— Вони легко засвоюються, підходять для тих, хто дотримується дієти, а ще здатні зміцнити імунітет. Вони містять антиоксиданти, омега-3 і омега-6 жирні кислоти з високим вмістом заліза й клітковини. Папороть позитивно впливає на роботу щитоподібної залози та ендокринної системи, підвищує працездатність організму. Вагітним та людям із серйозними захворюваннями внутрішніх органів перед вживанням раджу проконсультуватись із лікарем.

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