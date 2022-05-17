«Умочуємо квіти у кляр і отримуємо смакоту»: як приготувати чипси з кульбаби

Жовтогарячі квіти кульбаби на весняному трав'яному килимі — це заряд радості. Крім того, що гарні, вони також корисні, адже містять у своєму складі вітаміни В2, С, Е.

Тепер залишилося лише придумати, як людині краще їх спожити. З цим завданням впорались співробітники екологічної дослідницької станції «Глибокі Валики», які поділились рецептом чипсів з квітів кульбаби.

«Збираємо свіжі квіти (слідкуємо, щоб не повзала по них комашня). Про запас назбирувати не варто, бо кульбаба скоро в'яне. А чипси готуємо тільки зі свіжих квітів.

Робимо рідкий кляр з рисового чи іншого борошна, газованої води та солі. Колотимо до консистенції рідкої сметани, в яку можна буде занурити наші квіточки.

Нагріваємо олію на пательні. Умочуємо квіти в кляр, тримаючи за кінчик стеблини, та обережно кладемо в розігріту олію. Коли чипси підрум'яняться, перевертаємо на інший бік (але можна й не перевертати). Спожити все теплим рекомендовано".

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