Втікав від війни й залишив диплом вдома: як відновити втрачені документи про освіту

Під час війни, втікаючи зі своїх домівок у безпечніші місця, люди часто залишаються взагалі без документів, або ж забирають найважливіші з них — паспорти, свідоцтва про народження, документи на квартири чи будинки… Проте часто забувають про не менш важливі — дипломи про освіту.

— Наявність чіткого та небюрократичного порядку дій задля відновлення втрачених чи знищених документів про освіту є вкрай важливим для населення, оскільки нерідко саме від наявності документів залежить можливість працевлаштування, — зазначає адвокат практики судових спорів Андрій Новак. — Якщо втрачено шкільний атестат про середню освіту, потрібно звернутися безпосередньо до закладу, що його видав, або до будь-якого закладу освіти на території, де немає бойових дій. Випускникам шкіл або їхнім законним представникам, що перемістилися з тимчасово окупованих територій України, радимо звертатися з заявою про відновлення атестату до будь-якого закладу загальної середньої освіти за місцем тимчасового проживання. Щоб отримати дублікат атестату, необхідно знати серію та номер оригіналу. Якщо така інформація вам відома, оформіть електронний запит. Якщо ж вам невідомі серія та номер документу, а також немає довідки щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень, заклад освіти оцінює знання випускника на спеціально створеній педагогічній комісії (тобто потрібно буде скласти своєрідний екзамен).

— Як відновити втрачені документи про вищу освіту?

- Відповідно до Наказу МОН України, у разі втрати диплома про вищу освіту дублікати документа та додатка до нього виготовляють та видають за письмовою заявою людини тим закладом освіти, який видав документи (в електронному вигляді подати не можна).

Якщо заклад освіти, що видав документ, реорганізовано (йдеться про приєднання, злиття чи ліквідацію), заяву подають його правонаступнику. Якщо такого немає, а також якщо заклад освіти не проводить освітню діяльність, заяву подають до Міністерства освіти і науки. Держорган визначить заклад освіти, який виготовить та видасть дублікат диплому про вищу освіту. У випадку, якщо диплом видавався до 2000 року, відомостей про нього немає в електронних базах, слід звернутись до суду з заявою про встановлення юридичного факту здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти.

Крім того, МОН України розробила та презентувала освітній чат-бот EducationUaBot, за допомогою якого можна знайти інформацію про отримання дублікату, відновлення навчального процесу тощо. Дублікат документів про вищу освіту мають видати протягом 20 календарних днів з моменту звернення з заявою до закладу освіти.

Водночас у МОН пояснили, чи отримають атестат школярі з тимчасово окупованих територій.

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