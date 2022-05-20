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Мариновані свинячі вушка в домашніх умовах: пікантна закуска до пива

13:50 20 травня 2022
Мариновані свинячі вушка

Страви зі свинини надзвичайно популярні в Україні. Зокрема, мариновані свинячі вушка підійдуть для святкового столу і їх точно оцінить чоловічий колектив. Наприклад, в Литві вуха завжди подають майже у всіх пивних барах. Готувати просто і швидко — переконує кулінарка з Вінниці Наталія Чабан.

Інгредієнти:

  • 2 шт. свинячі вуха
  • 1 шт. морква
  • 1 шт. цибуля
  • 1 ст. л солі
  • 1 шт. лавровий лист
  • 6 шт. перець горошком

Маринад:

  • 1 ч. л. цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. оцту
  • 2 ст. л. соняшникової олії
  • 0,5 ч. л. паприки
  • 0,5 ч. л. молотого коріандру
  • 6 шт. зубчиків часнику

Приготування:

Свинячі вуха потрібно підготувати — очистити, замочити у воді на 3−4 години. Далі покласти у каструльку, залити холодною водою, щоб вона повністю їх покрила. Кладемо моркву, цибулю, лавровий лист, перець горошком. Ставимо варити на 1,5−2 години, до м’якості, але не переваріть. Періодично знімайте піну.

За 10 хвилин до того, як вуха будуть готові, рідину солимо. Потім виймаємо з води, охолоджуємо й обтираємо паперовими рушниками від зайвої рідини.

Нарізаємо вуха тонкими смужечками. Складаємо у місткість, в якій будемо маринувати.

Готуємо маринад — з’єднуємо соєвий соус, оцет, соняшникову олію, паприку, молотий коріандр та часник. Все гарно перемішуємо. До нарізаних вух додаємо сіль 0,5 ч. л. та цукор, перемішуємо. Далі виливаємо маринад, знову все гарно перемішуємо, накриваємо кришкою та ставимо в холодильник на 2−3 години (а краще на ніч). Зранку мариновані свинячі вуха готові.

Ранійше «ФАКТИ» публікували неймовірний рецепт копченої свинини.

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