Розсада легше перенесе пересадку, якщо дотримуватись декількох правил: поради досвідченого городника

Літнє меню без соковитих помідорів просто немислимо! Тому не втрачайте час, коли розсаду потрібно висаджувати на грядку. Пересадити її без втрат легко. Що ж допоможе рослинам пережити стрес, знає городник з Вінниччини Віталій Поймало, який раніше поділився оригінальним методом вирощування огірків.

«Обробка стимулятором росту, який можна придбати у спеціалізованому магазині, за 2−3 дні до пересадки, або відразу після неї, дає можливість рослинам швидко вкоренитися та почати рости, — каже Віталій Поймало. — Полив розчином бурштинової кислоти (20 таблеток на відро води) та обприскування по листу допомагає легше вкоренитися і швидше почати ріст. Установка укриття із спеціальної сітки або агроволокна на 1−2 тижні для захисту від прямих сонячних променів дозволяє повністю виключити ризик сонячних опіків. Помірний полив теплою водою після посадки стане чудовим антистресовим фактором. У нормі рослини трохи опускають листя відразу після пересадки, на деякий час уповільнюють ріст. У решті випадків розсаді потрібна екстрена допомога. Плями на листі, отвори та часткова зміна кольору означає, що на них оселилися шкідники. Проведіть обробку біопрепаратами, так вдасться не зашкодити рослинам».

Також Віталій Поймало поділився з іншими городниками найкращими методами боротьби з колорадським жуком.

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