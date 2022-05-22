Дуже смачний обід «2 в 1» на кожен день: готується одразу і гарнір, та основна страва (відео)
Фудблогер Наталія Калніна, за рецептами якої стежать понад три мільйони передплатників, запропонувала читачам рецепт смачної гарячої страви, яка готується за принципом «2 в 1» — одразу і гарнір та основна страва в одному посуді.
Готується вона трохи нетрадиційним способом, але завдяки цьому виходить дуже смачною, зазначає блогер.
«Рецепт смачного гарячого на обід одразу два в одному одразу і гарнір, і основна страва. Готується дуже просто, картопля виходить просто неймовірною на смак. А м'ясні кульки — соковитими та апетитними», — впевнена Наталя.
Для приготування страви знадобляться:
- картопля — 1 кг
- сіль — 1 ч. л
- вершкове масло — 40 гр
- сир — за бажанням
- томатна паста — 2 столові ложки
- вода — 100 мл.
Для м'ясних кульок:
- фарш — 500 г
- сіль — ½ ч. л
- цибулина — 1шт
- часник — 2−3 зубчики
- чорний перець — за смаком
- солодка паприка — ½ ч. л
- сметана — 1 ст.л.
Сам процес виготовлення фудблогер показала на відео.
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