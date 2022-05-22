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Дуже смачний обід «2 в 1» на кожен день: готується одразу і гарнір, та основна страва (відео)

11:57 22 травня 2022
Мітболи з картоплею

Фудблогер Наталія Калніна, за рецептами якої стежать понад три мільйони передплатників, запропонувала читачам рецепт смачної гарячої страви, яка готується за принципом «2 в 1» — одразу і гарнір та основна страва в одному посуді.

Готується вона трохи нетрадиційним способом, але завдяки цьому виходить дуже смачною, зазначає блогер.

«Рецепт смачного гарячого на обід одразу два в одному одразу і гарнір, і основна страва. Готується дуже просто, картопля виходить просто неймовірною на смак. А м'ясні кульки — соковитими та апетитними», — впевнена Наталя.

Для приготування страви знадобляться:

  • картопля — 1 кг
  • сіль — 1 ч. л
  • вершкове масло — 40 гр
  • сир — за бажанням
  • томатна паста — 2 столові ложки
  • вода — 100 мл.

Для м'ясних кульок:

  • фарш — 500 г
  • сіль — ½ ч. л
  • цибулина — 1шт
  • часник — 2−3 зубчики
  • чорний перець — за смаком
  • солодка паприка — ½ ч. л
  • сметана — 1 ст.л.

Сам процес виготовлення фудблогер показала на відео.

Рекомендуємо також звернути увагу на інші рецепти з використанням готового фаршу — наприклад, лінивої лазаньї або печених котлет із сиром .

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