Дуже смачний обід «2 в 1» на кожен день: готується одразу і гарнір, та основна страва (відео)

Фудблогер Наталія Калніна, за рецептами якої стежать понад три мільйони передплатників, запропонувала читачам рецепт смачної гарячої страви, яка готується за принципом «2 в 1» — одразу і гарнір та основна страва в одному посуді.

Готується вона трохи нетрадиційним способом, але завдяки цьому виходить дуже смачною, зазначає блогер.

«Рецепт смачного гарячого на обід одразу два в одному одразу і гарнір, і основна страва. Готується дуже просто, картопля виходить просто неймовірною на смак. А м'ясні кульки — соковитими та апетитними», — впевнена Наталя.

Для приготування страви знадобляться:

картопля — 1 кг

сіль — 1 ч. л

вершкове масло — 40 гр

сир — за бажанням

томатна паста — 2 столові ложки

вода — 100 мл.

Для м'ясних кульок:

фарш — 500 г

сіль — ½ ч. л

цибулина — 1шт

часник — 2−3 зубчики

чорний перець — за смаком

солодка паприка — ½ ч. л

сметана — 1 ст.л.

Сам процес виготовлення фудблогер показала на відео.

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