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Хліб-колосок: смачно, красиво та неймовірно просто

12:45 22 травня 2022
хліб-колосок


Хліб може бути не тільки смачним (зокрема домашній хліб на сироватці), але й красивим! Для тих, кому подобається процес його випікання, кулінарка Олена Черкевич має цікавий рецепт випічки у вигляді колосків.

Інгредієнти:

  • 300 мл теплої води
  • 1 пакетик сухих дріжджів 11 г
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 2 ст. л. олії
  • 500 г борошна

Приготування:

З поданих складників замісити м'яке тісто. Поставити у теплому місці. Повинно підійти два рази, кожен раз приблизно по 30 хв.

Тісто розділити на три рівні частини. Форму для випічки застелити пергаментом і змастити олією.

Кожен кусок тіста заокруглити, розкачати і сформувати ковбаску. Дати тісту підійти, а тим часом нагріти духовку.

Як підійдуть ковбаски, притрусити їх злегка борошном. Гострими кухонними ножицями зробити надрізи на них, сформувати колоски.

Випікати приблизно 30 хвилин при температурі 200 градусів.

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