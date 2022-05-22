Котлети, запечені у рукаві: ідеальний варіант для ситного обіду
Котлети, запечені у рукаві, виходять надзвичайно смачні, соковиті та ще й корисні для здоров'я. Вони, за словами кулінарки Ольги Думи, яка раніше поділилася рецептом дуже смачних бюджетних рогаликів на смальці, не залишать байдужим жодного члена родини. Подавайте їх з будь-яким гарніром, соліннями та свіжим салатом.
Інгредієнти:
- 700 г будь-якого фаршу.
- 2 цибулини
- 1 морква
- сіль, перець до смаку
- 100 мл молока або кефіру
- 4−5 скибок батона чи білого хліба
- 1 яйце
- зелень за бажанням
- 3 ст. л. вареного рису до фаршу
Приготування:
Насамперед батон залити теплим молоком або кефіром. Трохи відтиснути від рідини.
Сиру моркву натерти на дрібній тертці, цибулю також натерти або змолоти з фаршем.
Добре вимішати фарш з всіма вказаними інгредієнтами. Трохи його відбити. Підготувати рукав, в одному кінці зав'язати. Мокрими руками сформувати котлети.
В нагрітій духовці запікати при температурі 180 градусів 30 хвилин, розрізати рукав, і ще 10 хвилин зарум'янювати.
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