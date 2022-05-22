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Котлети, запечені у рукаві: ідеальний варіант для ситного обіду

15:50 22 травня 2022
Котлети, запечені у рукаві

Котлети, запечені у рукаві, виходять надзвичайно смачні, соковиті та ще й корисні для здоров'я. Вони, за словами кулінарки Ольги Думи, яка раніше поділилася рецептом дуже смачних бюджетних рогаликів на смальці, не залишать байдужим жодного члена родини. Подавайте їх з будь-яким гарніром, соліннями та свіжим салатом.

Інгредієнти:

  • 700 г будь-якого фаршу.
  • 2 цибулини
  • 1 морква
  • сіль, перець до смаку
  • 100 мл молока або кефіру
  • 4−5 скибок батона чи білого хліба
  • 1 яйце
  • зелень за бажанням
  • 3 ст. л. вареного рису до фаршу

Приготування:

Насамперед батон залити теплим молоком або кефіром. Трохи відтиснути від рідини.

Сиру моркву натерти на дрібній тертці, цибулю також натерти або змолоти з фаршем.

Добре вимішати фарш з всіма вказаними інгредієнтами. Трохи його відбити. Підготувати рукав, в одному кінці зав'язати. Мокрими руками сформувати котлети.

В нагрітій духовці запікати при температурі 180 градусів 30 хвилин, розрізати рукав, і ще 10 хвилин зарум'янювати.

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