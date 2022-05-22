Рулет з ревенем, яблуками та вишнями: тонке та хрустке тісто з кисло-солодкою начинкою

Стебла цієї ароматної та смачної рослини зроблять будь-яку випічку оригінальною та дуже апетитною. Шматочки ревеню відмінно поєднуються з яблуками та вишнями. Приготуйте цей рулет, радить кулінарка Марина Ткаченко-Хвіль, — і точно не пошкодуєте!

Інгредієнти

тісто:

0,25 л молока

150 г вершкового масла

2 яйця

100 г сметани

дрібка солі

600−650 г борошна

начинка:

500 г ревень

200 г вишні

5 шт. яблук

150 г цукру

0,5 ч. л. кориці

100 г + 50 г вершкового масла

2 ст. л. крохмалю

Приготування:

Розтопити (150 г) масла, в окремій мисці з'єднуємо молоко, яйця, розтоплене масло, сметану, дрібку солі, добре перемішати віночком. Просіяти борошно і додаємо до рідини невеликими порціями, робимо заміс мінімум 10 хвилин, тісто має не липнути до рук. Обмотуємо харчовою плівкою та кладемо в холодильник на 1 годину.

Готуємо начинку: нарізаємо ревінь та яблука невеликими шматочками, до них додаємо вишні (я використовую розморожені). Розігріваємо пательні, додаємо вершкове масло 100 г, розтоплюємо його. Далі викладаємо нарізані яблука, ревінь та вишні, додаємо цукор. Помішуючи тушкуємо до моменту, поки почне випаровуватись рідина і маса стане м’яка, — приблизно 5 хвилин. Додаємо крохмаль, та корицю. Продовжуємо помішувати так 1−2 хвилини й знімаємо з вогню. Даємо охолонути.

Формуємо рулети: ділимо тісто на 2 шматочки, розкачуємо кожний в прямокутник дуже тонко, посередині викладаємо начинку, з того краю що до вас, накриваємо тістом начинку, гарно придавлюємо пальчиками навколо. На тій частині тіста, що від вас, по вертикалі робимо прорізи, але не до кінця, і накриваємо зверху. Вийшов рулет. Перекладаємо його на лист для духовки, застелений пергаментом. Змащуємо зверху олією.

Розігріваємо духовку до 160 градусів і випікаємо 30−35 хвилин до золотистого кольору. Орієнтуйтесь по своїй духовці.

Після того як рулети спечуться, поки вони теплі, зверху змастіть їх вершковим маслом.

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