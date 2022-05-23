«Бутони настурції маринують на кшталт каперсів»: квіти набувають популярності у кулінарії

Квіти стають дедалі популярнішими у кулінарії. Аграрій та гастроблогер з Вінниччини Олег Міхеєв не лише вирощує, а й популяризує квіти для вживання у їжу. На його думку, вони можуть надавати стравам неповторних відтінків смаку та аромату.

— Квіти не тільки прикрашають довкілля, дають нектар та пилок, але й можуть бути повноцінними інгредієнтами страв на наших столах, — розповідає Олег Міхеєв. — Настурція — найсмачніша, як на мене, це родичка гірчиці, капусти та хрону. Проте ще небагато хто вживає її у їжу… Дарма, тут їстівні листя, бутони, квіти, зелені плоди. І всі вони дещо відрізняються на смак та спосіб використання. Листя, квіти та бутони можна додавати у салати, навіть використовувати у якості головного компоненту. Бутони та зелені плоди маринують на кшталт каперсів. Листя та квіти додають при тушкуванні м'яса. Листя трохи схоже на молоде листя гірчиці, але, як на мою думку, значно м'якіше у всіх сенсах. Бутони мають майже той самий смак, але, звісно, відрізняються текстурою, вони ніжніші. Квіти дуже ніжні, а на смак в них на тлі м'якою гірчичної гостроти добре відчувається солодкість нектару.

— Як краще готувати настурції?

— Раджу зробити салат. Візьміть два огірки, десять листків м'яти, три квітки настурції, сіль, перець, олійки пару крапель, йогурт. Типу грецького, густий і насичений. Огірки ріжемо на половину кружалець; м'яту подрібнюємо якнайкраще, кладемо в миску, солимо, додаємо перець і олійку, розтираємо, квіти настурції рвемо на пелюстки. Йогуртом поливаємо суміш м'яти, огірків та настурції. Подаємо холодним.

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