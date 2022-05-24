Як заощаджувати на продуктах без шкоди для якості харчування: поради відомої кулінарки

Сьогодні, коли багато хто втратив роботу й колишні заробітки, доводиться економити на всьому. Звичайно, й на харчових продуктах. Існує чимало рецептів простих та смачних страв, які можна приготувати з недорогих продуктів. Це і картопляне пюре, і млинці, і гречаний суп. Поради про те, як економити на продуктах без шкоди для якості харчування, «ФАКТАМ» дала кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

«Можна помістити в духовку одразу кілька страв — заощадите на електроенергії»

— Раджу використовувати найдоступніші вітчизняні сезонні овочі та фрукти: картоплю, моркву, капусту, буряки, яблука, — каже Елла Іванова. — Страви з них вийдуть анітрохи не гіршими, ніж із екзотичних плодів, а економія суттєва. Звичайно, крупи та борошно теж дозволять заощаджувати. Пекти хліб вигідніше, ніж купувати. До того ж домашній і смачніший, і корисніший. Це стосується печива, пирогів, вареників.

— Багато хто з господинь кажуть, що пекти теж недешево, адже витрачається багато електроенергії.

— Можна помістити в духовку одразу кілька страв — заощадите на електроенергії.

А наприклад, гречану кашу можна приготувати без використання плити. Залийте крупу в термосі на ніч окропом — і вранці каша буде готова.

— Колись відома французька дизайнерка Маталі Крассе розповідала мені про ідею невеликої теплиці прямо на кухні. Під рукою завжди є будь-яка зелень.

— Так, це актуально. Багато людей вирощували зелену цибулю, кріп, петрушку вдома під час пандемії, коли у локдаун відвідування магазинів було проблематичним. Зараз я, в умовах евакуації, помістила цибулю, що проростає, в ємності з водою, і в нас завжди є трохи зеленої цибулі.

— Якою може бути альтернатива для любителів дорогих сирів?

— Альтернатива їм — м'який сир. Його можна використовувати для приготування бутербродів, трохи підсоливши та додавши вершкового масла або сметани. Якщо є блендер, бажано збити. Накладається сирна маса на скибочку хліба тонким шаром. Зверху на такий бутерброд кладеться шматочок ковбаски, а в сезон скибочка свіжого огірочка або шматочок помідора — і це смакота. Делікатесну рибу замініть простою — вона теж смачна та корисна.

«Замість оливкової олії використовуйте соняшникову»

— Останнім часом навіть мішленівські кухарі говорять про те, що дедалі популярнішою у всьому світі стає кухня без відходів.

— Це так. Прокисле молоко не варто виливати — зробіть сир. Що стосується овочів, можна використовувати стебла кропу та петрушки для супів. Картоплю, як відомо, можна запікати прямо у шкірці, попередньо добре помивши її.

— Багато хто любить використовувати для приготування страв прянощі. Як на них заощадити?

— Замість шафрану використовуйте куркуму, замість екзотичних спецій використовуйте традиційні, наприклад, чорний перець. Пікантного смаку стравам додадуть цибуля та часник.

— Які дорогі продукти можна замінити бюджетнішими?

— Наприклад, замість оливкової олії використовуйте соняшникову.

— Якими економними десертами можна порадувати дітей?

— Приготуйте печені яблука або запропонуйте дітям сушені яблука, груші, сливи, попередньо трохи замочивши. Замість шоколаду приготуйте какао. Якщо духовки немає, приготуйте для дитини вафельний торт, використовуючи готові вафельні коржі. До речі, згущене молоко можна приготувати і вдома. Для цього візьміть 300 г цукру та стільки ж молока, а також 30 г вершкового масла, з'єднайте й варіть до карамельного відтінку. Переливши в ємність, охолодіть — у холодильнику воно стане густішим. Для крему домашнє згущене молоко можна збити зі 100 г вершкового масла. І смачного!

А простим рецептом домашнього хліба із «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Світлана Федоляк.

Фото з альбому Елли Іванової

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