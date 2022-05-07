Запашний домашній хліб: швидко, корисно та надзвичайно смачно

Це рецепт хліба, який дуже легко приготувати в себе вдома в духовці. Пухкий, смачний та з золотистою скоринкою. А запах свіжого хліба просто заполонить ваш дім. Рецептом із «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка Світлана Федоляк.

Інгредієнти:

400 мл теплої води,

30 грамів свіжих дріжджів або 14 грамів сухих дріжджів,

2 чайні ложки цукру,

1 чайна ложка солі,

30 мл олії, я даю оливкову,

300 грамів борошна з твердих сортів пшениці,

300 грамів борошна кукурудзяного, можна дати й іншого.

Приготування:

У 400 мл теплої води розчинити 30 грамів дріжджів і додати 2 чайні ложки цукру — залишити на 15 хв. До суміші додати 1 чайну ложку солі та 30 мл олії. Помішуючи, додати поступово борошно 300+300грамів. Накрити харчовою плівкою та рушником. Покласти у тепле місце і залишити тісто підійти на 1−1,5 години.

На присипаному борошном столі надати бажаної форми майбутньому хлібу. Покласти на пергаментний папір тісто ще на 30 хв, щоб підійшло. Випікати у розігрітій духовці до 200 градусів 30−35 хвилин, в залежності від величини хліба.

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