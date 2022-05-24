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Ідеальний варіант для дітей: готуємо апельсинові кекси

20:50 24 травня 2022
кекси

Простий рецепт смаколиків, які можна приготувати будь-коли, вони з доступних продуктів. За словами кулінарки Ольги Черкевич, кекси виходять м’які та вологі.

Інгредієнти:

2 яйця

1 ст. кефіру

1 ст. цукру

90/100 г олії (6−7 ст. ложок)

2,5 ст. борошна (консистенція густої сметани)

пакетик ванільного цукру

сіль — щіпка

2 ч. ложки розпушувача

цедра 1 апельсина

Приготування

Яйця та цукор добре збити до білої пухкої маси, влити олію, збити хвилинку, додати кефір, ванільний цукор, цедру, поступово додати просіяне борошно з розпушувачем. Розмішати міксером до однорідності. Заповнити форми на 1/3, випікати при 190 градусах 25 хвилин — до легкого золотистого кольору, до сухої шпажки.

А як приготувати корисні й смачні кекси з цвітною капустою, які не завадять привести фігуру у норму до літа, розповідала кулінарка Лариса Павлюк.

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