Ідеальний варіант для дітей: готуємо апельсинові кекси

Простий рецепт смаколиків, які можна приготувати будь-коли, вони з доступних продуктів. За словами кулінарки Ольги Черкевич, кекси виходять м’які та вологі.

Інгредієнти: 2 яйця 1 ст. кефіру



1 ст. цукру 90/100 г олії (6−7 ст. ложок) 2,5 ст. борошна (консистенція густої сметани) пакетик ванільного цукру сіль — щіпка 2 ч. ложки розпушувача



цедра 1 апельсина Приготування Яйця та цукор добре збити до білої пухкої маси, влити олію, збити хвилинку, додати кефір, ванільний цукор, цедру, поступово додати просіяне борошно з розпушувачем. Розмішати міксером до однорідності. Заповнити форми на 1/3, випікати при 190 градусах 25 хвилин — до легкого золотистого кольору, до сухої шпажки.

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