Ідеальний варіант для дітей: готуємо апельсинові кекси
Простий рецепт смаколиків, які можна приготувати будь-коли, вони з доступних продуктів. За словами кулінарки Ольги Черкевич, кекси виходять м’які та вологі.
Інгредієнти:
2 яйця
1 ст. кефіру
1 ст. цукру
90/100 г олії (6−7 ст. ложок)
2,5 ст. борошна (консистенція густої сметани)
пакетик ванільного цукру
сіль — щіпка
2 ч. ложки розпушувача
цедра 1 апельсина
Приготування
Яйця та цукор добре збити до білої пухкої маси, влити олію, збити хвилинку, додати кефір, ванільний цукор, цедру, поступово додати просіяне борошно з розпушувачем. Розмішати міксером до однорідності. Заповнити форми на 1/3, випікати при 190 градусах 25 хвилин — до легкого золотистого кольору, до сухої шпажки.
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