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Корисні й смачні кекси з цвітною капустою: не завадять привести фігуру у норму до літа

20:10 23 травня 2022
кекси

Для любителів капусти ще один рецепт у копілочку. Тим паче готувати її традиційно в клярі вже точно багатьом набридло, хочеться чогось новенького. То ж кекси стануть відмінним варіантом, впевнена кулінарка Лариса Павлюк.

Інгредієнти

Невеликий качан цвітної капусти

150 г масла кімнатної температури

2 великих або 3 середніх яйця

150 г борошна

1 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

Дрібка куркуми

0,5 ч. л. розпушувача

100 г твердого сиру або 1 плавлений сирок (хорошої якості)

Приготування

Масло з цукром збити до пухкості, додати по одному яйця, все гарно ще раз збити.

В іншу миску просіяти борошно, додати розпушувач, куркуму, сіль і змішати.

До масляно-яєчної маси додати сухі інгредієнти + потертий сир або сирок.

Має вийти тісто, трохи густіше, ніж густа сметана. Форми для випікання змастити маслом, на дно покласти по одній столовій ложці тіста.

Капусту розібрати на суцвіття і відварити у підсоленій воді 3−4 хв. В кожну форму покласти суцвіття капусти. Зверху виложити тісто, щоб покрило її. Випікати мафіни 25−30 хв. Температура — 180 °C.

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