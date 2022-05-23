Корисні й смачні кекси з цвітною капустою: не завадять привести фігуру у норму до літа
Для любителів капусти ще один рецепт у копілочку. Тим паче готувати її традиційно в клярі вже точно багатьом набридло, хочеться чогось новенького. То ж кекси стануть відмінним варіантом, впевнена кулінарка Лариса Павлюк.
Інгредієнти
Невеликий качан цвітної капусти
150 г масла кімнатної температури
2 великих або 3 середніх яйця
150 г борошна
1 ч. л. цукру
0,5 ч. л. солі
Дрібка куркуми
0,5 ч. л. розпушувача
100 г твердого сиру або 1 плавлений сирок (хорошої якості)
Приготування
Масло з цукром збити до пухкості, додати по одному яйця, все гарно ще раз збити.
В іншу миску просіяти борошно, додати розпушувач, куркуму, сіль і змішати.
До масляно-яєчної маси додати сухі інгредієнти + потертий сир або сирок.
Має вийти тісто, трохи густіше, ніж густа сметана. Форми для випікання змастити маслом, на дно покласти по одній столовій ложці тіста.
Капусту розібрати на суцвіття і відварити у підсоленій воді 3−4 хв. В кожну форму покласти суцвіття капусти. Зверху виложити тісто, щоб покрило її. Випікати мафіни 25−30 хв. Температура — 180 °C.
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