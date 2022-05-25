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«Апетитна, ситна та пікантна»: готуємо домашню ковбасу для святкування перемоги над рашистами

20:15 25 травня 2022
ковбаса

Домашня ковбаса завжди буде центром уваги всіх гостей на святковому столі. А під час відпочинку на природі з друзями — чудовою альтернативою шашлику. Кулінарка Лариса Павлюк з Києва радить приготувати домашню ковбасу за її перевіреним рецептом.

Інгредієнти

1 кг свинини

0,5 кг яловичини

0,5 кг курячого філе

4 ч. ложки солі

1−2 ст. ложки приправи до ковбаси або м'яса

1 ч. ложка меленого перцю

5 зуб. часнику

250 мл холодної води

0,5 ч. ложка меленого мускатного горіха

Приготування

М'ясо перекрутити на м'ясорубку на спеціальну сіточку, де є 4 отвори. Але можна й нарізати кубиками, за вашим бажанням. Додати всі спеції, воду та гарно вимішати.

Залишити на 20 хвилин і начинити кишки м'ясом за допомогою м'ясорубки та насадки для ковбаси. Гарно проколоти голкою у багатьох місцях. Далі кладемо ковбасу в кип'ячу воду, яка ледь булькає, і варимо 10 хвилин. Обережно витягаємо й печемо ще у духовці, або готуємо на пательні, додавши трохи олії, під закритою кришкою до готовності на середньому вогні.

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