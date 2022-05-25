«Апетитна, ситна та пікантна»: готуємо домашню ковбасу для святкування перемоги над рашистами
Домашня ковбаса завжди буде центром уваги всіх гостей на святковому столі. А під час відпочинку на природі з друзями — чудовою альтернативою шашлику. Кулінарка Лариса Павлюк з Києва радить приготувати домашню ковбасу за її перевіреним рецептом.
Інгредієнти
1 кг свинини
0,5 кг яловичини
0,5 кг курячого філе
4 ч. ложки солі
1−2 ст. ложки приправи до ковбаси або м'яса
1 ч. ложка меленого перцю
5 зуб. часнику
250 мл холодної води
0,5 ч. ложка меленого мускатного горіха
Приготування
М'ясо перекрутити на м'ясорубку на спеціальну сіточку, де є 4 отвори. Але можна й нарізати кубиками, за вашим бажанням. Додати всі спеції, воду та гарно вимішати.
Залишити на 20 хвилин і начинити кишки м'ясом за допомогою м'ясорубки та насадки для ковбаси. Гарно проколоти голкою у багатьох місцях. Далі кладемо ковбасу в кип'ячу воду, яка ледь булькає, і варимо 10 хвилин. Обережно витягаємо й печемо ще у духовці, або готуємо на пательні, додавши трохи олії, під закритою кришкою до готовності на середньому вогні.
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