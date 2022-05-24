Маринована скумбрія з аджикою: залиште на ніч — і на ранок смакота готова

За словами кулінарки Ольги Мордовіної, риба, приготована за її рецептом, вийде дуже ароматною та апетитною. А головне — не кислою та не солоною, тому її зможуть їсти й діти.

Інгрідієнти: 2 скумбрії (має бути 1 кг) 0,5 кг цибулі 100 г оцту 9% 150 г олії 1 ч. л. солі 1,5 ч. л. цукру 2 ст. л. аджики коріандр (краще цілі зерна) кілька лаврових листочків Приготування Варимо маринад з оцту, олії, солі, цукру, аджики. Закипить — виключаємо та повністю охолоджуємо. Напіврозморожену рибку чистимо, миємо та ріжемо на шматочки, без середньої кістки. Не дуже тонко. Цибулю ріжемо напівкільцями, але також не дуже тоненько. Викладаємо у зручну для вас форму частину цибулі, далі частину риби. Посипати коріандром, покласти кілька лаврових листочків і полити холодним маринадом (половиною). Далі так само, виливаємо другу частину маринаду. Накриваємо і на 12 годин ставимо у холодильник. Періодично потрібно перемішувати все, щоб гарно замаринувалося рибка.

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