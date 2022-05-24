«Показуйте один одному меми й діліться сумними думками»: як говорити з дітьми про війну

Діти не менше за дорослих схильні емоційно сприймати інформацію про надзвичайні, катастрофічні події. Особливо коли це стосується війни в Україні. Досить часто малеча цікавиться у тата чи мами, коли це все закінчиться. Але дорослі не знають точної дати закінчення війни. Проте дещо нам точно відомо і саме про це ми можемо поговорити з дітьми, впевнена дитяча психологиня Наталія Кушнірук.

«Якщо діти вас запитують щодо закінчення війни, то слід пояснити, що вона, безумовно, закінчиться. Поки що складно сказати, коли саме. Зараз наша величезна сильна армія трощить ворога та перемагає його. Дуже важливо вигнати його повністю за кордони нашої країни, нам потрібна повна перемога. Поясніть дитині, що спеціальні групи оборони територій (тероборона) охороняють кожен район, щоб був порядок і щоб вороги не змогли проникнути непоміченими. І волонтерів дуже багато, усі працюють на перемогу. Весь світ підтримує нас, посилає нам гарну потужну зброю, ліки, продукти. Крім того, багато компаній закрилися і не працюють у росії, щоб вплинути на її громадян. Закрилися: „Плейстейшн“, TikTok, „МакДональдз“ та багато інших, їх точно знають дітлахи. Наше завдання в цей час — вижити та зберегти любов у серці та розум у голові. Ми всі будемо дуже потрібні відразу після перемоги, а наразі ми потрібні одне одному. Це те, на що ми можемо вплинути своїми власними маленькими кроками. Маленькі кроки для кожної дитини — піклуватися про гарний фізичний стан та самопочуття, повноцінно харчуватися, дихати повітрям, по можливості рухатися, не мовчати, якщо щось болить, повідомляти дорослим про це, не терпіти до останнього — це важливо. Пити воду, обіймати та обійматися, спілкуватися, жартувати».

За словами психолога, дитячій психіці потрібні і сміх, і сльози, і обійми для здоров’я.

«Не соромтеся показувати одне одному меми, розказувати смішні історії, ділитися тим, про що сумуєте. Це і є те, що робить нас людьми, і цього в нас нікому не відібрати. Із зовнішнім ворогом — армією росії — ведуть боротьбу наші воїни. Із внутрішнім ворогом — безсиллям, безпорадністю, горем — ми можемо боротися, спілкуючись та підтримуючи одне одного».

Раніше про те, як підтримати дитину під час війни, розповідала психологиня Світлана Ройз.

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