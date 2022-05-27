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Салат із серця з ароматною заправкою: ідеальний варіант для ситного ланчу

13:20 27 травня 2022
Салат із серця з ароматною заправкою

Свиняче серце не містить жиру, тому дієтологи рекомендують вживати його людям, які дотримуються дієтичне харчування і ведуть здоровий спосіб життя. Кулінарка Мирослава Крутій пропонує приготувати з цього продукту смачний та корисний салат.

Інгредієнти:

  • 2 свинячі серця
  • 2 цибулини
  • 1 огірок свіжий (можна і маринований)
  • 4 яйця
  • 1 маленький пучок зеленої цибулі
  • 100 г кукурудзи (можна горошок)

Приготування:

Цибулю протушкувати на 1 ст. л. олії до м'якості, яйця зварити і порізати соломкою, Огірок, варене серце — так само соломкою, зелену цибулю дрібно порізати. Тоді усе поєднати і додати заправку. Кулінарка готує її так — сіль, чорний перець, 1 ст. л. французької гірчиці, 1 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. лимонного соку. Усе добре перемішати і заправити салат.

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