Салат із серця з ароматною заправкою: ідеальний варіант для ситного ланчу

Свиняче серце не містить жиру, тому дієтологи рекомендують вживати його людям, які дотримуються дієтичне харчування і ведуть здоровий спосіб життя. Кулінарка Мирослава Крутій пропонує приготувати з цього продукту смачний та корисний салат.

Інгредієнти:

2 свинячі серця

2 цибулини

1 огірок свіжий (можна і маринований)

4 яйця

1 маленький пучок зеленої цибулі

100 г кукурудзи (можна горошок)

Приготування:

Цибулю протушкувати на 1 ст. л. олії до м'якості, яйця зварити і порізати соломкою, Огірок, варене серце — так само соломкою, зелену цибулю дрібно порізати. Тоді усе поєднати і додати заправку. Кулінарка готує її так — сіль, чорний перець, 1 ст. л. французької гірчиці, 1 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. лимонного соку. Усе добре перемішати і заправити салат.

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter