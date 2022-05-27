Салат із серця з ароматною заправкою: ідеальний варіант для ситного ланчу
Свиняче серце не містить жиру, тому дієтологи рекомендують вживати його людям, які дотримуються дієтичне харчування і ведуть здоровий спосіб життя. Кулінарка Мирослава Крутій пропонує приготувати з цього продукту смачний та корисний салат.
Інгредієнти:
- 2 свинячі серця
- 2 цибулини
- 1 огірок свіжий (можна і маринований)
- 4 яйця
- 1 маленький пучок зеленої цибулі
- 100 г кукурудзи (можна горошок)
Приготування:
Цибулю протушкувати на 1 ст. л. олії до м'якості, яйця зварити і порізати соломкою, Огірок, варене серце — так само соломкою, зелену цибулю дрібно порізати. Тоді усе поєднати і додати заправку. Кулінарка готує її так — сіль, чорний перець, 1 ст. л. французької гірчиці, 1 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. лимонного соку. Усе добре перемішати і заправити салат.
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