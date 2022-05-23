35.25 / 36.44 37.28 / 38.77
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
28 травня 2022
ЛИСТ ДО ДУЛЬСІНЕЇ
ЛИСТ ДУЛЬСІНЕЇ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 39×52 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Якось людина, втомившись від міського шуму та щоденної метушні, вирішила пошукати містечко тихіше, спокійніше. Щоб ніщо не могло відволікти її від глибоких роздумів.

У лісі йому лише на мить здалося, що там панує тиша. Та вже за кілька хвилин він почав все виразніше чути безліч звуків: стрекотіння коників, спів птаха, шелест листя на деревах…

Ще кілька днів пішло на пошуки гірської печери. І ось він, нарешті, знайшов потрібну. У ній було неймовірно тихо та спокійно. Але як тільки людина розташувалася у печері, йому почулася вода, що голосно капала зі стелі. Чим тихіше було у печері, тим виразніше були чутні звуки води, що капає. І це неймовірно дратувало людину.

Тоді вона вирішила, що тиша може бути забезпечена лише у спеціальному будиночку із посиленою звукоізоляцією. Ще півроку пішло на будівництво такого будиночка. І ось, коли, нарешті, людина замкнулася у найглухішій кімнаті нового будинку, у повній тиші вона почула цокання наручного годинника. Довелося позбутися і його.

Настав довгоочікуваний момент. Нічого вже не відволікало людину від роздумів. Вона глибоко зітхнула і… Гучний, все наростаючий стукіт власного серця готовий був, здавалося, просто звести її з розуму.

«Від себе не втечеш , — усвідомила те, що відбувалося. — Усі наші проблеми перебувають усередині нас. І все залежить від нашого ставлення до них. Тиша, виявляється, тут зовсім ні до чого …»

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томати

Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Геннадій Красильников

Український чемпіон світу та Європи став коригувальником вогню у рашистів (відео)

Перше підживлення розсади після висадки у відкритий грунт: проведіть її зараз, і готуйте цебра для томатів та перцю (відео)

Перше підживлення розсади після висадки у відкритий грунт: проведіть її зараз, і готуйте цебра для томатів та перцю (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.