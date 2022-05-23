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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 39×52 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Якось людина, втомившись від міського шуму та щоденної метушні, вирішила пошукати містечко тихіше, спокійніше. Щоб ніщо не могло відволікти її від глибоких роздумів.
У лісі йому лише на мить здалося, що там панує тиша. Та вже за кілька хвилин він почав все виразніше чути безліч звуків: стрекотіння коників, спів птаха, шелест листя на деревах…
Ще кілька днів пішло на пошуки гірської печери. І ось він, нарешті, знайшов потрібну. У ній було неймовірно тихо та спокійно. Але як тільки людина розташувалася у печері, йому почулася вода, що голосно капала зі стелі. Чим тихіше було у печері, тим виразніше були чутні звуки води, що капає. І це неймовірно дратувало людину.
Тоді вона вирішила, що тиша може бути забезпечена лише у спеціальному будиночку із посиленою звукоізоляцією. Ще півроку пішло на будівництво такого будиночка. І ось, коли, нарешті, людина замкнулася у найглухішій кімнаті нового будинку, у повній тиші вона почула цокання наручного годинника. Довелося позбутися і його.
Настав довгоочікуваний момент. Нічого вже не відволікало людину від роздумів. Вона глибоко зітхнула і… Гучний, все наростаючий стукіт власного серця готовий був, здавалося, просто звести її з розуму.
«Від себе не втечеш , — усвідомила те, що відбувалося. — Усі наші проблеми перебувають усередині нас. І все залежить від нашого ставлення до них. Тиша, виявляється, тут зовсім ні до чого …»
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с 3х
Тиск: 742 мм