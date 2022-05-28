Після того, як фуд-блогер Наталія Калніна розповіла, як приготувати ліниві пиріжки «Виручайка», відомий кулінарний сайт поділився рецептом лінивих пиріжків швидкого приготування. Тут не потрібно замішувати тісто, для цього використовуємо звичайний тонкий лаваш, пише Без заморочек.

«В якості начинки беремо м'ясний фарш, для соковитості та аромату змішуємо його з цибулею, часником та сметаною. Пиріжки виходять дуже соковитими всередині, з хрумкою рум'яною скоринкою зовні. Рецепт завжди допоможе, коли потрібно швидко перекусити, а немає часу на приготування», — йдеться у повідомленні кулінарного ресурсу.

Приготування: Підготуйте м'ясну начинку для пиріжків. Цибулю і часник натріть на тертці або перебийте блендером у пюре. Подрібнену цибулю та часник перекиньте у фарш. Додайте сметану, сіль і мелений перець за смаком, ретельно перемішайте до однорідності.

Якщо фарш вийде дуже густим, влийте трохи молока. М'який фарш легше намазати на лаваш.

Один тонкий лаваш розріжте на 4−5 смужок, викладіть на рівну поверхню. Кожну смужку змастіть м'ясним фаршем, охоплюючи трохи більше половини лаваша.

Лаваш з начинкою поверніть, отримуючи трикутник, а потім поверніть його до кінця лаваша.

Таким чином зробіть з іншими екземплярами.

Викладіть заготовки на лист, змастіть їх поверхню сметаною. Завантажте пиріжки на середню полицю розігрітої духовки, запікайте 15−20 хвилин за температури 200 градусів. Поверхня пиріжків повинна трохи підрум'янитися, а м'ясний фарш усередині повністю приготуватися.

Пиріжки подайте на стіл у теплому вигляді.

Як писали «ФАКТИ», відомий фуд-блогер Людмила Борщ розповіла, як готуються «ледачі» домашні пиріжки на сковорідці.

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