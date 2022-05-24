«Навчіться правильно садити дерева, та урожай зросте у рази»: лайфхаки від садівника

Весна — це чудовий час, щоб дати життя спраглим впустити своє коріння в землю молодим і наповненим соком саджанцям дерев. Але не кожен знає, як це зробити правильно, аби не нашкодити. Не біда, садівник Василь Іванюк пояснив, як то правильно зробити.

«Коріння саджанця треба засипати верхнім (поживнішим) шаром ґрунту, збагаченим добривами, при його нестачі додавати верхній шар ґрунту з боку. Не можна класти на дно ями свіжий, неперепрілий гній, його можна розміщувати лише у верхньому шарі ґрунту над корінням по краях ями. При засипанні ями коріння потрібно розправляти, підбивати під них ґрунт, не допускаючи утворення порожнин навколо коріння. Засипаючи яму, поступово ґрунт утоптують. Як тільки все коріння буде закрито ґрунтом на 10−15 см, слід полити дерево двома відрами води й засипати ґрунтом яму доверху. При посадці саджанець необхідно виправляти, надаючи йому вертикальне положення. Не можна вбивати кілок після посадки дерева, тому що при цьому можна пошкодити коріння. Кілок вбивають у дно ями ще до посадки дерева. Після посадки кілок треба спиляти так, щоб він не доходив до першої гілки в кроні, інакше під час вітру гілки будуть стикатися з ним і пошкоджуватися».

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Після посадки, за словами садівника, відразу роблять обрізку саджанців. Однорічки сортів яблуні та груші, щеплені на сильнорослі та середньорослі підщепи, зрізують на крону на висоті 70−80 см, на карликових — 65−70 см.

Раніше садівник розповів, на що можуть хворіти яблуні та як їх лікувати.

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