Як отримати лікарняний лист під час війни: пояснює фахівець

Під час війни українці перестали стежити за статистикою захворювань на COVID, але це не означає, що ми перестали хворіти. І не лише на коронавірус. Як отримати лікарняний лист під час війни, розповіла юристка практики судових спорів Юлія Рябець:

— Насамперед потрібно звернутися до лікаря відповідної спеціалізації. Якщо ви тимчасово непрацездатні, лікар формує медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я і направляє до Електронного реєстру листків непрацездатності. Відповідно, немає потреби додатково відвідувати сімейного лікаря для отримання лікарняного.

Якщо ж з якоїсь причини ваш лікар не може сформувати медичний висновок в електронній системі — він може відкрити лікарняний у паперовій формі.

Змін щодо порядку виплат у випадку лікарняного також не передбачено. Тобто, коли лікарняний змінить свій статус на «готово до сплати», роботодавець розпочне процедуру призначення виплати. Строк розгляду документів і прийняття такого рішення — 10 календарних днів з моменту видачі лікарняного. Надалі бухгалтерія розраховує суму виплати, сформує за е-лікарняним заяву-розрахунок і передасть її до Фонду соціального страхування на оплату. На цей етап відведено не більше 5 робочих днів.

— Якщо документ у паперовій формі не видають, то як роботодавцю підтвердити лікарняний?

— Якщо працівник офіційно оформлений, він застрахований, то лікарняний буде доступний роботодавцю в особистому кабінеті страхувальника (роботодавця) на порталі е-послуг Пенсійного фонду України.

— А що ж з українцями, які працюють дистанційно за кордоном та потребують лікарняний?

— Нещодавно Міністерство охорони здоров'я пояснило, в яких випадках працівникам, які працюють дистанційно за кордоном, можна оформити лікарняний. Перелік категорій непрацездатності за якими такий працівник може оформити лікарняний: захворювання або травма загального характеру, догляд за хворою дитиною, вагітність та пологи, ортопедичне протезування. Для цього потрібно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, це можливо зробити дистанційно (месенджер, електронна пошта тощо). Підтвердженням вашого стану здоров'я для сімейного лікаря буде медичний документ, у якому вказано діагноз (відповідно до міжнародних стандартів). Але потрібно враховувати, що медичний документ буде іноземною мовою, відповідно сімейний лікар може запросити переклад документа українською. Проте вимоги нотаріального посвідчення перекладу та апостилю (підтвердження автентичності документа) немає. Формувати медичний висновок за такою процедурою можна під час дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення/скасування.

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