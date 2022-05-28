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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2003 — 2010
Скульптор Ernest Massuet
Розмір: 34×18 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Цей абсолютно неймовірний «білий вірш» читається як символ двох протилежних сюжетів розвитку людства. І щоб сценарій з першого прочитання не став дійсністю, потрібно вибрати зворотну дорогу з іншими цінностями.
Автор твору Джонатан Рід навіть дав вірші дві назви — залежно від того, яке саме прочитання ви маєте на увазі, — «Втрачене покоління» або «Є надія»:
Я — частина втраченого покоління
І я відмовляюся вірити, що
Я можу змінити цей світ.
Я розумію, можливо це шокує вас, але
«Щастя вже всередині тебе»
- Це брехня, насправді.
Гроші зроблять мене щасливим
І в тридцять років я розповім своїй дитині, що
Він — не найважливіша річ у моєму житті.
Мій бос знатиме, що
Мої принципи:
Робота
Важливіше, ніж
Сім'я
Послухайте:
З давніх часів
Люди живуть сім'ями
Але зараз
Суспільство ніколи не буде таким, як раніше
Експерти кажуть мені
Через тридцять років я святкуватиму десятиліття мого розлучення.
Я не вірю, що
Я житиму в країні, яку сам створю.
В майбутньому
Знищення природи стане нормою.
Ніхто не вірить, що
Ми збережемо нашу чудову планету.
І звичайно
Моє покоління вже втрачено.
Дурно думати, що
Є надія.
А тепер прочитайте вірш знизу нагору. І подумайте над тим, наскільки в нашому світі все відносно. Навіть те, що одними й тими ж очима, дивлячись на те саме, можна бачити світ зовсім по-різному. Навіть те, що одними й тими самими словами це своє ставлення до ситуації, в якій світ опинився, можна переказати протилежно…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с Пд-Сх
Тиск: 746 мм