35.20 / 36.32 37.26 / 38.74
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
30 травня 2022
ЖИТТЯ В ЄСТВІ
ЖИТТЯ У ЄСТВІ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2003 — 2010
Скульптор Ernest Massuet
Розмір: 34×18 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Цей абсолютно неймовірний «білий вірш» читається як символ двох протилежних сюжетів розвитку людства. І щоб сценарій з першого прочитання не став дійсністю, потрібно вибрати зворотну дорогу з іншими цінностями.

Автор твору Джонатан Рід навіть дав вірші дві назви — залежно від того, яке саме прочитання ви маєте на увазі, — «Втрачене покоління» або «Є надія»:
Я — частина втраченого покоління
І я відмовляюся вірити, що
Я можу змінити цей світ.
Я розумію, можливо це шокує вас, але
«Щастя вже всередині тебе»
- Це брехня, насправді.
Гроші зроблять мене щасливим
І в тридцять років я розповім своїй дитині, що
Він — не найважливіша річ у моєму житті.
Мій бос знатиме, що
Мої принципи:
Робота
Важливіше, ніж
Сім'я
Послухайте:
З давніх часів
Люди живуть сім'ями
Але зараз
Суспільство ніколи не буде таким, як раніше
Експерти кажуть мені
Через тридцять років я святкуватиму десятиліття мого розлучення.
Я не вірю, що
Я житиму в країні, яку сам створю.
В майбутньому
Знищення природи стане нормою.
Ніхто не вірить, що
Ми збережемо нашу чудову планету.
І звичайно
Моє покоління вже втрачено.
Дурно думати, що
Є надія.

А тепер прочитайте вірш знизу нагору. І подумайте над тим, наскільки в нашому світі все відносно. Навіть те, що одними й тими ж очима, дивлячись на те саме, можна бачити світ зовсім по-різному. Навіть те, що одними й тими самими словами це своє ставлення до ситуації, в якій світ опинився, можна переказати протилежно…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Катерина Тихонова

«Вампірські процедури» за шалені гроші для доньки путіна: що дізналися німецькі ЗМІ

Сіль

Сіль насправді є: у РНБО назвали справжню причину дефіциту

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Як назавжди закласти дірки та тріщини в шифері: два простих способи (відео)

Як назавжди закласти дірки та тріщини в шифері: два простих способи (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.