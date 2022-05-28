30 травня 2022

Цей абсолютно неймовірний «білий вірш» читається як символ двох протилежних сюжетів розвитку людства. І щоб сценарій з першого прочитання не став дійсністю, потрібно вибрати зворотну дорогу з іншими цінностями.

Автор твору Джонатан Рід навіть дав вірші дві назви — залежно від того, яке саме прочитання ви маєте на увазі, — «Втрачене покоління» або «Є надія»:

Я — частина втраченого покоління

І я відмовляюся вірити, що

Я можу змінити цей світ.

Я розумію, можливо це шокує вас, але

«Щастя вже всередині тебе»

- Це брехня, насправді.

Гроші зроблять мене щасливим

І в тридцять років я розповім своїй дитині, що

Він — не найважливіша річ у моєму житті.

Мій бос знатиме, що

Мої принципи:

Робота

Важливіше, ніж

Сім'я

Послухайте:

З давніх часів

Люди живуть сім'ями

Але зараз

Суспільство ніколи не буде таким, як раніше

Експерти кажуть мені

Через тридцять років я святкуватиму десятиліття мого розлучення.

Я не вірю, що

Я житиму в країні, яку сам створю.

В майбутньому

Знищення природи стане нормою.

Ніхто не вірить, що

Ми збережемо нашу чудову планету.

І звичайно

Моє покоління вже втрачено.

Дурно думати, що

Є надія.

А тепер прочитайте вірш знизу нагору. І подумайте над тим, наскільки в нашому світі все відносно. Навіть те, що одними й тими ж очима, дивлячись на те саме, можна бачити світ зовсім по-різному. Навіть те, що одними й тими самими словами це своє ставлення до ситуації, в якій світ опинився, можна переказати протилежно…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.