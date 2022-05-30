Корисна хімія для саду: маленькі секрети великих урожаїв

Дачники, які займаються вирощуванням овочів і фруктів, по-різному ставляться до «хімії» на своїй ділянці — деякі вважають за краще, щоб їхні продукти були екологічно чистими, і використовують природні компоненти для підживлення рослин або для боротьби зі шкідниками.

Втім, у багатьох випадках без цієї самої «хімії» не обійтися. Так, автори «Моя дача. Сад та город» розповіли, які речовини допоможуть городникам та садівникам.

Розчин марганцю та мідного купоросу — ефективний засіб боротьби з грибковими хворобами на плодових та ягідних культурах. Підживлення малини, суниць, смородини та агрусу розчином того ж марганцю з борною кислотою допомагає значно збільшити врожай, особливо якщо у вас піщані ґрунти.

Вапняне молоко — одне з найуніверсальніших засобів. Воно знищує багатьох шкідників, щоправда лише за безпосередньому контакті з ними.

Корисними на дачних ділянках будуть сіль та сода.

Так, сіль допомагає боротися зі шкідниками та хворобами. Обприскуйте міцним соляним розчином яблуні та груші до розпускання бруньок, щоб запобігти розвитку грибкових захворювань.

Харчову соду застосовують на виноградниках під час дозрівання ягід. Вона сприяє збільшенню цукристості ягід і зменшує ураженість сірою гниллю.

Кальцинована сода допомагає за масового пожовтіння та несвоєчасного опаду листя на смородині та аґрусі.

А у боротьбі з гусеницями на капусті може допомогти розчин, зроблений з додаванням золи та господарського мила.

Фото Pixabay

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