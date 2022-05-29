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Котлети в горіховому паніруванні: страву оцінять і маленькі, і дорослі

21:35 29 травня 2022
Котлети в горіховому паніруванні

За словами дієтологині Катерини Черкаської, яка раніше поділилася рецептом «Рафаелло з крабовими паличками», вживання свинини необхідно обмежити, а перевагу надавати нежирним сортам м'яса. Тому цей рецепт стане в пригоді! А ще таку страву можна вживати на активній стадії схуднення, готувати діткам та приготувати для гостей на святкування.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 100 г
  • сир твердий маложирний — 20 г
  • цибуля — 30 г
  • горіхи — 20 г
  • спеції та зелень — на смак

Приготування:

З курячого філе та цибулі робимо фарш. Сир нарізаємо маленькими кубиками, горіхи мілко подрібнюємо в крихти. До курячого фаршу додаємо спеції та мілко нарізану зелень, все ретельно перемішуємо.

Вологими руками беремо фарш, викладаємо в середину трохи твердого сиру і формуємо котлету. Обвалюємо котлету в горіховому паніруванні та викладаємо на пергамент. З рештою фаршу та сиру робимо те ж саме. Запікаємо котлети 20 хв при 190 градусах.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт котлет, запечених у рукаві.

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