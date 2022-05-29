Котлети в горіховому паніруванні: страву оцінять і маленькі, і дорослі
За словами дієтологині Катерини Черкаської, яка раніше поділилася рецептом «Рафаелло з крабовими паличками», вживання свинини необхідно обмежити, а перевагу надавати нежирним сортам м'яса. Тому цей рецепт стане в пригоді! А ще таку страву можна вживати на активній стадії схуднення, готувати діткам та приготувати для гостей на святкування.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 100 г
- сир твердий маложирний — 20 г
- цибуля — 30 г
- горіхи — 20 г
- спеції та зелень — на смак
Приготування:
З курячого філе та цибулі робимо фарш. Сир нарізаємо маленькими кубиками, горіхи мілко подрібнюємо в крихти. До курячого фаршу додаємо спеції та мілко нарізану зелень, все ретельно перемішуємо.
Вологими руками беремо фарш, викладаємо в середину трохи твердого сиру і формуємо котлету. Обвалюємо котлету в горіховому паніруванні та викладаємо на пергамент. З рештою фаршу та сиру робимо те ж саме. Запікаємо котлети 20 хв при 190 градусах.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт котлет, запечених у рукаві.
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