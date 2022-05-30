Морквяний пиріг з волоськими горіхами: побалуйте себе ароматною та корисною випічкою до чашки чаю

Пиріг дуже простий і водночас дуже вишуканий. Підійде як для домашнього чаювання, так і для гостей, переконана дієтологиня Віта Іванків.

Інгредієнти

200 г цукор коричневий

200 г цілозернового борошна

150 г тертої моркви

5 яєць кімнатної температури

75 г подрібнених горіхів

120 мл олії без вираженого запаху

1 пакетик розпушувача

Приготування

Моркву почистити, дрібно натерти. В окремій мисці міксером збити яйця і цукор. Додайте олію і продовжуйте збивати. Просiйте борошно з розпушувачем і введіть його в суміш, обережно помішуючи силіконовою лопаткою. Після того, як борошно добре з'єдналося, додайте подрiбненi горіхи i терту моркву. Кілька разів акуратно перемішати і вилити в попередньо змащену форму. Випікати в розігрітій до 180° С духовцi приблизно 40 хвилин.

А як приготувати пиріг з печінкою, яйцем та зеленою цибулею, розповіла кулінарка Ольга Черкевич.

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