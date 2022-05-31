«Тісто вийде пишним та ароматним, а начинка — з легкою кислинкою»: готуємо пиріг з ревенем

Зараз сезон ревеню, тому хочеться максимально використати його у випічці. Кулінарка Ірина Попович пропонує спекти швидкий і простий у приготуванні пиріг. Всі продукти для нього мають бути тільки кімнатної температури.

Інгредієнти

400 г ревеню

350 г борошна

3 яйця

180 г цукру

1 пакет ванільного цукру

180 мл олії

180 мл молока

2 ч. л. розпушувача

цедра лимона

дрібка солі

Приготування

Ревінь почистити та нарізати кубиками розміром 2−3 см. Борошно перемішати з розпушувачем, просіяти. Яйця збити з цукром, ванільним цукром і сіллю до пишної маси, як на бісквіт. Не перестаючи збивати, тонкою цівкою вливати олію. А далі по черзі сипати борошно та вливати молоко в кілька прийомів, перемішуючи акуратно лопаткою. Починати й закінчувати треба борошном. Тісто вийде пишне, як густа сметана.

Вилити у форму, застелену пергаментом. Зверху викласти ревінь, ледь втискаючи його в тісто. Випікати 45−50 хвилин при температурі 170−180 градусів, залежно від особливостей вашої духовки.

А як приготувати ароматний та корисний морквяний пиріг з волоськими горіхами, розповіла дієтологиня Віта Іванків.

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter