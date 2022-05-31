Дієтична піца: ви будете готувати її кожні вихідні, бо просто не зможете відірватись

Якщо ви думаєте, що піца зазвичай містить багато жирів, вуглеводів та калорій, то помиляєтесь. Якщо підібрати правильні продукти, вона може бути корисною та не шкодитиме фігурі. Рецептом такої піци поділився герой шоу «МастерШеф» з Вінниці Олександр Горчаков.

Для тіста:

вода тепла ≈150 мл

борошно пшеничне цілозернове — 100 г (можливо, трохи більше, треба буде додавати під час замісу)

борошно кукурудзяне (ідеально жорнового помелу) — 100 г

оливкова олія ≈ 3 ст. ложки

дріжджі сухі — 4 г

цукор — 0,5 ч. ложки

сіль — дрібка

А от з начинкою фантазуйте та експериментуйте — можна печені баклажани, томати, відварене куряче філе, перець солодкий, цибуля порей, моцарела…

Для соусу з томатів:

томати — кілька штук

сіль, суміш перців — дрібка

італійські чи прованські трави — до смаку

Замішуємо тісто

Для цього у теплій воді розчиняємо дріжджі, додаємо 0,5 ч. л. цукру, даємо постояти 5 хв. Додаємо борошно пшеничне та кукурудзяне й замішуємо, поступово додаючи пшеничне борошно, щоб тісто не прилипало до рук. Потім додаємо оливкову олію і ще трохи вимішуємо. Тісто виходить м'яке, і до рук не липне. Кладемо в миску, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на годину. Дріжджі наситять його вуглекислим газом, і воно підійде.

Тим часом займемось соусом для піци. Потрібно зробити томати конкасе. Для цього зверху робимо невеликі надрізи навхрест і бланшуємо їх, занурюючи в окріп на хвилинку. Дістаємо та опускаємо у холодну воду, щоб вистигли. Після цього на надрізі чіпляємо за кутик шкірки і знімаємо її. Томати без шкірки ріжемо довільним способом і пропускаємо через блендер. Потім цю масу у сотейнику варимо, поки не випарується зайва рідина, щоб соус загуснув. Майже наприкінці додаємо до смаку сіль, перець, трави й можна трохи часнику, проварюємо ще кілька хвилин. Соус готовий.

Формуємо піцу. На поверхню насипаємо небагато кукурудзяного борошна, кладемо шматочок тіста і притискаємо долонею, щоб трохи розплющити та щоб прилипло борошно. Потім перевертаємо на іншу сторону і теж притискаємо, щоб прилипло борошно. Перекладаємо тісто на пергамент і розкачуємо до товщини ≈2 мм. Переміщаємо пергамент з тістом на деко, змащуємо нашим соусом, кидаємо порізаний кубиками печений баклажан, м’ясо, трохи солодкого перцю соломкою, томати тонкими слайсами, і тонкі кільця цибулі порей. Зверху кладемо шматочки моцарели чи натертий ваш улюблений сир — і в духовку на 10−12 хвилин при температурі 250 °C. Якщо тісто було тонким, цього часу вистачить. По краях воно має трохи підрум’янитись та стати хрустким.