Привіт із XVIII століття: рецепт традиційного «валлійського кролика», в якому немає м'яса
Здавалося б, що може бути спільного в рецептах оригінальних котлет та валлійського кролика? Виявляється, і перші, і другого можна приготувати без м'яса.
Валлійський кролик був популярним як вечеря в англійських тавернах, поширившися з Уельсу у інші частини Великобританії у XVIII столітті. Кроликом блюдо стало назватися у результаті спотворення слова rarebit, пише ресурс «Кухні народів світу».
Складові:
- Сир Чеддер — 200 г;
- Вершкове масло — 1 ст. л.;
- Суха гірчиця — 1 ч. л.;
- Борошно — 2 ч. л.;
- Мелений перець — 1 щіпка;
- Молоко — 4 ст. л.;
- Скибочки хліба — 4 шт.
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Приготування:
- Натерти сир, покласти у сотейник, додати вершкове масло, гірчицю, борошно і перець. Перемішати. Додати молоко та ще раз розмішати.
- Поставити сотейник на повільний вогонь і готувати, доки все не розплавиться.
- Підсмажити хлібні тости з одного боку.
- Розподілити сирний соус на не підсмажені сторони тостів і запекти до рум'яної скоринки в духовці.
Раніше кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом паштету з яєць, цибулі та волоських горіхів — і він вийде не менш смачним, ніж м'ясний.
Фото «Кухні народів світу»127
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