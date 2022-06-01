Привіт із XVIII століття: рецепт традиційного «валлійського кролика», в якому немає м'яса

Здавалося б, що може бути спільного в рецептах оригінальних котлет та валлійського кролика? Виявляється, і перші, і другого можна приготувати без м'яса.

Валлійський кролик був популярним як вечеря в англійських тавернах, поширившися з Уельсу у інші частини Великобританії у XVIII столітті. Кроликом блюдо стало назватися у результаті спотворення слова rarebit, пише ресурс «Кухні народів світу».

Складові: Сир Чеддер — 200 г;

Вершкове масло — 1 ст. л.;

Суха гірчиця — 1 ч. л.;

Борошно — 2 ч. л.;

Мелений перець — 1 щіпка;

Молоко — 4 ст. л.;

Скибочки хліба — 4 шт.

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Приготування: Натерти сир, покласти у сотейник, додати вершкове масло, гірчицю, борошно і перець. Перемішати. Додати молоко та ще раз розмішати.

Поставити сотейник на повільний вогонь і готувати, доки все не розплавиться.

Підсмажити хлібні тости з одного боку.

Розподілити сирний соус на не підсмажені сторони тостів і запекти до рум'яної скоринки в духовці.

Раніше кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом паштету з яєць, цибулі та волоських горіхів — і він вийде не менш смачним, ніж м'ясний.

Фото «Кухні народів світу»

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