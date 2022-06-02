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Ці чебуреки вдаються завжди: спробуйте — і вже не відмовитесь він них ніколи

15:11 2 червня 2022
чебуреки

Дома можна готувати багато страв фаст-фуду, які так люблять діти, зокрема чизбургери. Кулінарка Оксана Копиняк поділилася рецептом чебуреків. Начинка, за її словами, вийде надзвичайно соковита, а тісто — тонесеньке, хрумке і буде не тріскатися при смаженні.

Інгредієнти:

  • 400 г муки
  • 2 ст. ложки майонезу
  • 200 мл води теплої
  • 2 дрібки солі
  • 0,5 ч. ложки сухих дріжджів
  • На начинку перемелюємо м'ясо (близько 500 грамів), тремо сиру цибулю, додаємо сіль/перець до свого смаку і трішки молока (з молоком фарш стає надзвичайно ніжним і соковитим).

Приготування:

Майонез розвести у воді. Додати сіль, дріжджі, муку. Замісити легке тісто. Поставити на годину в тепле місце.

Далі ділимо тісто на частини (в господині виходить 15 великих). Кожну розкачуємо, накладаємо на одну половину начинку, накриваємо другою і виделкою защипаємо краї. Зверху кожен сформований чебурек проколюємо виделкою у 2−3 місцях.

Смажимо на розігрітій олії по 2−3 хвилини з кожного боку.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт чебуреків на пиві.

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