Чебуреки на пиві: новий смак добре знайомої страви

Якось суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати вдома чебуреки, одним з інгредієнтів назвавши горілку. Виявляється, цю страву також можна готувати й з додаванням пива.

Рецептом «пивних» чебуреків поділився ресурс Shuba.

Складові: Для тіста: Борошно пшеничне — 400 г;

Пиво — 150 мл;

Яйця — 1 шт.;

Масло вершкове — 100 г;

Сіль — за смаком;

Олія соняшникова — 400 мл; Для начинки М’ясний фарш — 400 г;

Цибуля ріпчаста — 1 шт.;

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений.

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Приготування: Борошно просійте з сіллю, додайте яйце, розтоплене масло, пиво і замісіть круте тісто.

Покладіть у холодильник на 30 хвилин.

Цибулю подрібніть та додайте у фарш разом з сіллю та перцем. Добре перемішайте.

Тісто тоненько розкачайте і виріжте кружечки діаметром 10 см. На одну половину кружечка покладіть фарш, накрийте другою половиною і защипайте краї тіста.

Добре розігрійте олію і обсмажте чебуреки на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки (десь по 3 хвилини з кожного боку).

Викладіть чебуреки на паперовий рушник, щоб він ввібрав зайву олію.

Раніше фудблогерка Мар'яна Хабер-Дудар розповідала, як готувала пісні чебуреки.

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