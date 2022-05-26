Чебуреки на пиві: новий смак добре знайомої страви
Якось суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати вдома чебуреки, одним з інгредієнтів назвавши горілку. Виявляється, цю страву також можна готувати й з додаванням пива.
Рецептом «пивних» чебуреків поділився ресурс Shuba.
Складові:
Для тіста:
- Борошно пшеничне — 400 г;
- Пиво — 150 мл;
- Яйця — 1 шт.;
- Масло вершкове — 100 г;
- Сіль — за смаком;
- Олія соняшникова — 400 мл;
Для начинки
- М’ясний фарш — 400 г;
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний мелений.
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Приготування:
- Борошно просійте з сіллю, додайте яйце, розтоплене масло, пиво і замісіть круте тісто.
- Покладіть у холодильник на 30 хвилин.
- Цибулю подрібніть та додайте у фарш разом з сіллю та перцем. Добре перемішайте.
- Тісто тоненько розкачайте і виріжте кружечки діаметром 10 см. На одну половину кружечка покладіть фарш, накрийте другою половиною і защипайте краї тіста.
- Добре розігрійте олію і обсмажте чебуреки на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки (десь по 3 хвилини з кожного боку).
- Викладіть чебуреки на паперовий рушник, щоб він ввібрав зайву олію.
Раніше фудблогерка Мар'яна Хабер-Дудар розповідала, як готувала пісні чебуреки.98
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