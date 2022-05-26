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Чебуреки на пиві: новий смак добре знайомої страви

11:39 26 травня 2022
Чебурек

Якось суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати вдома чебуреки, одним з інгредієнтів назвавши горілку. Виявляється, цю страву також можна готувати й з додаванням пива.

Рецептом «пивних» чебуреків поділився ресурс Shuba.

Складові:

Для тіста:

  • Борошно пшеничне — 400 г;
  • Пиво — 150 мл;
  • Яйця — 1 шт.;
  • Масло вершкове — 100 г;
  • Сіль — за смаком;
  • Олія соняшникова — 400 мл;

Для начинки

  • М’ясний фарш — 400 г;
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • Сіль — за смаком;
  • Перець чорний мелений.

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Приготування:

  • Борошно просійте з сіллю, додайте яйце, розтоплене масло, пиво і замісіть круте тісто.
  • Покладіть у холодильник на 30 хвилин.
  • Цибулю подрібніть та додайте у фарш разом з сіллю та перцем. Добре перемішайте.
  • Тісто тоненько розкачайте і виріжте кружечки діаметром 10 см. На одну половину кружечка покладіть фарш, накрийте другою половиною і защипайте краї тіста.
  • Добре розігрійте олію і обсмажте чебуреки на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки (десь по 3 хвилини з кожного боку).
  • Викладіть чебуреки на паперовий рушник, щоб він ввібрав зайву олію.

Раніше фудблогерка Мар'яна Хабер-Дудар розповідала, як готувала пісні чебуреки.

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