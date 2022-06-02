Витягли з того світу: у Львові врятували 10-річну дівчинку з Донбасу, яка втратила всю родину під завалами

До нападу Росії на Україну 10-річна Вероніка жила в місті Вугледар на Донбасі, де нині тривають запеклі бої з армією росії. Її мама померла кілька років тому, але ще страшніші події сталися у квітні 2022 року.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

9 квітня російські війська прицільно обстріляли житлові масиви Вугледара. Один із снарядів потрапив у підвал, де ховалася родина Вероніки. Загинули її батько, бабуся, дядько та тітка. Вижила лише вона. Важко поранену дівчинку з-під завалів діставали сусіди. Під обстрілами «швидка» відвезла Вероніку спочатку до Курахового, а потім — до лікарні Дніпра. Єдиний, хто в неї залишився — її дядько із Києва.

«Вона була в дуже важкому стані, вона була кілька днів у комі, там були критичні 72 години. Це була дитина непритомна, я її точно не впізнав. Єдине, я її впізнав по шраму на лікті, у дитини колись там була травма», — розповів дядько Вероніки Елхан Джалілов.

Понад місяць дівчинку рятували у Львові. Завідувач нейрохірургічного відділення лікарні львівської лікарні Михайло Логва розповів, що Вероніка мала два металеві уламки, один — у правій півкулі головного мозку, другий був біля місця виходу 6 та 7 нервів шийного відділу хребта. Осколок з шиї поки що діставати небезпечно. Операцію на потилиці проведуть найближчими днями.

Щодня з дівчинкою працюють реабілітологи, щоб поновити функцію правої руки. Попри біль, Вероніка дуже тримається. Окрім реабілітологів, із дівчинкою працює психолог. Про те, що з нею сталося, Вероніка чи не пам'ятає, чи не хоче розповідати, кажуть лікарі. Згадує лише, яким Вугледар був раніше.

Нещодавно Вероніка відзначила у лікарні десятий день народження. І хоча зараз у свято нікого з найрідніших поряд не було (дядько не може взяти її за сімейними обставинами), дівчинка стала майже рідною лікарям та медсестрам, які ще зовсім недавно не знали, чи вона виживе.

Поки що Вероніка залишається під опікою львівських соціальних служб. Ймовірно, незабаром її відправлять на реабілітацію за кордон, а вже згодом знайдуть постійного опікуна.

Раніше львівські медики врятували ноги 15-річній дівчинці, яка попри поранення вивезла під кулями з Попасної чотирьох дорослих. А у Києві медики «Охматдиту» повернули до життя 10-річного хлопчика з Маріуполя, якому під час обстрілу рашистами міста розірвало ногу і він залишився круглим сиротою.

396

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter