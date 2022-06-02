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«Смакота, просто пальчики оближеш»: готуємо часникову пасту

20:10 2 червня 2022
часникова паста

Використовувати пасту з часникових стрілок можна всюди — для приготування бутербродів, соусу для піци, при випічці м'яса і в якості самостійного соусу до холодних і гарячих закусок (зокрема при приготуванні класичного українського борща). Тим паче зараз сезон часнику, то ж приготувати страву не займе клопоту. Рецептом із «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка з Києва Лариса Павлюк.

Інгредієнти:

  • стрілки часнику — 500 г
  • сіль — 0,5 чайної ложки
  • олія — 2 столові ложки.

Приготування:

Помити, порізати стрілки. Додати сіль та олію і збити все блендером. Розкласти у баночки, а потім — в холодильник або у морозилку.

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