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Ідеально до тарілки запашного борщу: готуємо швидкі пампушки із заправкою

22:02 4 червня 2022
пампушки

Духмяні, з хрумкою скоринкою і пікантним смаком часничку з кропом — саме такими вийдуть вони, якщо приготуєте їх за рецептом кулінарки Олени Черкевич. Це ідеальна закуска до тарілки запашного українського борщу.

Інгредієнти:

  • 1 стакан теплої води
  • 1 ст. л. цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • 1 пакетик сухих дріжджів
  • 3 ст. л. олії
  • 3 стакани борошна

Приготування:

Вимішуємо тісто, робимо пампушки і викладаємо на відстані 1 см одна від одної. На 20 хв ставимо в тепле місце (я ставлю в духовку на 60 градусів).

Поки пампушки підходять, робимо заправку:

  • 50 мл холодної води
  • 3 зубки часнику
  • 0,5 ч. л. солі
  • пів пучка укропу
  • 1 ст. л олії

Пройшло 20 хвилин, вмикаємо духовку на 180 градусів і випікаємо протягом 20 хвилин. Гарячі пампушки полити заправкою і дати охолонути.

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