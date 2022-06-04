Ідеально до тарілки запашного борщу: готуємо швидкі пампушки із заправкою
Духмяні, з хрумкою скоринкою і пікантним смаком часничку з кропом — саме такими вийдуть вони, якщо приготуєте їх за рецептом кулінарки Олени Черкевич. Це ідеальна закуска до тарілки запашного українського борщу.
Інгредієнти:
- 1 стакан теплої води
- 1 ст. л. цукру
- 0,5 ч. л. солі
- 1 пакетик сухих дріжджів
- 3 ст. л. олії
- 3 стакани борошна
Приготування:
Вимішуємо тісто, робимо пампушки і викладаємо на відстані 1 см одна від одної. На 20 хв ставимо в тепле місце (я ставлю в духовку на 60 градусів).
Поки пампушки підходять, робимо заправку:
- 50 мл холодної води
- 3 зубки часнику
- 0,5 ч. л. солі
- пів пучка укропу
- 1 ст. л олії
Пройшло 20 хвилин, вмикаємо духовку на 180 градусів і випікаємо протягом 20 хвилин. Гарячі пампушки полити заправкою і дати охолонути.
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