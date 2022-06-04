Ідеально до тарілки запашного борщу: готуємо швидкі пампушки із заправкою

Духмяні, з хрумкою скоринкою і пікантним смаком часничку з кропом — саме такими вийдуть вони, якщо приготуєте їх за рецептом кулінарки Олени Черкевич. Це ідеальна закуска до тарілки запашного українського борщу.

Інгредієнти:

1 стакан теплої води

1 ст. л. цукру

0,5 ч. л. солі

1 пакетик сухих дріжджів

3 ст. л. олії

3 стакани борошна

Приготування:

Вимішуємо тісто, робимо пампушки і викладаємо на відстані 1 см одна від одної. На 20 хв ставимо в тепле місце (я ставлю в духовку на 60 градусів).

Поки пампушки підходять, робимо заправку:

50 мл холодної води

3 зубки часнику

0,5 ч. л. солі

пів пучка укропу

1 ст. л олії

Пройшло 20 хвилин, вмикаємо духовку на 180 градусів і випікаємо протягом 20 хвилин. Гарячі пампушки полити заправкою і дати охолонути.

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