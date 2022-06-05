Чим і як підживлювати рослини при похолоданні і коли від цього краще відмовитися

Для отримання хорошого врожаю важливе підживлення, проте досвідчені городники радять не вносити його, якщо похолодання затягнулося більше ніж на 15 днів — рослини не зможуть насититися необхідними елементами.

Чим підживлювати рослини, якщо температура на вулиці нижча за кліматичну норму, розповідають автори «уДачного місця» .

За дефіциту фосфору (погана зав'язуваність плодів при температурі нижче + 15 градусів) потрібно в грунт вносити вапняк, гашене вапно, кальцит.

Якщо не вистачає калію (скручене всередину листя), необхідно застосовувати сульфат калію.

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Коли погода різко змінюється із сонячної на холодну та дощову, рекомендують вносити засоби з магнієм у складі: англійську сіль, доломітове борошно.

Дачникам радять вносити підживлення помірковано: не варто «переборщувати» з підживленням калієм та фосфором — інакше ви поставите під загрозу гарний врожай.

Раніше агроблогер розповів, що використовує гліцерин, щоб розсада, чутлива до вітру та невисокої температури, добре приживалася та розвивалася.

Фото Pixabay

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