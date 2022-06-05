Котлети з картоплею у духовці: дуже ніжні і надзвичайно смачні
Якщо ви хочете приготувати на вечерю смачне і ситне блюдо для всієї родини так, щоб не стояти весь вечір на кухні, приготуйте цю страву. Це і м'ясо, і водночас гарнір. За словами кулінарки Надії Тимків, готувати зовсім нескладно.
Інгредієнти для котлет:
- фарш будь-який — 500 г
- батон — 3 кусочки
- яйце — 1 шт.
- цибуля — 1 шт.
- часник — 3 зубчики
- манка — 2 ст. л. без верху
- сіль, перець, спеції (хмелі-сунелі, базилік) і зелень — на смак.
Приготування:
Хліб (батон) залити водою для розм'якшення, потім відтиснути і разом з часником і цибулею перемолоти або подрібнити в блендері. У фарш додати подрібнену масу, яйце, сіль, перець, спеції, зелень і манку. Добре перемішати і залишити на 20 хв. Фарш готовий.
Форму змастити олією. Сформувати котлети, обкачати в борошні і викласти по краю форми. Картоплю почистити, більшу розрізати і викласти в середину форми.
Запікати в духовці при температурі 220 градусів 20 хв.
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