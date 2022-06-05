Котлети з картоплею у духовці: дуже ніжні і надзвичайно смачні

Якщо ви хочете приготувати на вечерю смачне і ситне блюдо для всієї родини так, щоб не стояти весь вечір на кухні, приготуйте цю страву. Це і м'ясо, і водночас гарнір. За словами кулінарки Надії Тимків, готувати зовсім нескладно.

Інгредієнти для котлет:

фарш будь-який — 500 г

батон — 3 кусочки

яйце — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

часник — 3 зубчики

манка — 2 ст. л. без верху

сіль, перець, спеції (хмелі-сунелі, базилік) і зелень — на смак.

Приготування:

Хліб (батон) залити водою для розм'якшення, потім відтиснути і разом з часником і цибулею перемолоти або подрібнити в блендері. У фарш додати подрібнену масу, яйце, сіль, перець, спеції, зелень і манку. Добре перемішати і залишити на 20 хв. Фарш готовий.

Форму змастити олією. Сформувати котлети, обкачати в борошні і викласти по краю форми. Картоплю почистити, більшу розрізати і викласти в середину форми.

Запікати в духовці при температурі 220 градусів 20 хв.

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