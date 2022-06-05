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Котлети з картоплею у духовці: дуже ніжні і надзвичайно смачні

13:40 5 червня 2022
Котлети з картоплею у духовці

Якщо ви хочете приготувати на вечерю смачне і ситне блюдо для всієї родини так, щоб не стояти весь вечір на кухні, приготуйте цю страву. Це і м'ясо, і водночас гарнір. За словами кулінарки Надії Тимків, готувати зовсім нескладно.

Інгредієнти для котлет:

  • фарш будь-який — 500 г
  • батон — 3 кусочки
  • яйце — 1 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • часник — 3 зубчики
  • манка — 2 ст. л. без верху
  • сіль, перець, спеції (хмелі-сунелі, базилік) і зелень — на смак.

Приготування:

Хліб (батон) залити водою для розм'якшення, потім відтиснути і разом з часником і цибулею перемолоти або подрібнити в блендері. У фарш додати подрібнену масу, яйце, сіль, перець, спеції, зелень і манку. Добре перемішати і залишити на 20 хв. Фарш готовий.

Форму змастити олією. Сформувати котлети, обкачати в борошні і викласти по краю форми. Картоплю почистити, більшу розрізати і викласти в середину форми.

Запікати в духовці при температурі 220 градусів 20 хв.

Раніше «ФАКТИ» публікували незвичний рецепт гречка по-французьки, яку готувати швидко та легко, а страва виходить неймовірно смачною.

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