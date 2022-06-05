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Клуб споживачів

Щільна порода віддає більше тепла: які дрова найкраще купувати і як можна їх зекономити

14:20 5 червня 2022
заготівля дров

Ціна на блакитне паливо та його транспортування кусається, тож все більше споживачів переходять на альтернативні методи опалення своїх осель — встановлюють дров'яні котли. Зазвичай роблять це влітку, аби бути готовим до початку холодів. Вінничанин Борис Петрук поділився лайфхаками використання дров, аби їх якнайдовше вистачало.

«За зиму на опалення хати я витрачаю 10−12 складометрів дров. Це все залежить від розмірів будинку та необхідного господареві температурного режиму. Дрова — це те паливо, яке відновлюється. Тут є ще один позитивний момент: попіл після спалених дров — це відмінне добриво для рослин і прекрасний засіб для боротьби зі шкідниками, —  розповідає господар. — А якщо дотримуватись кількох правил, то дров вистачатиме надовше.

Насамперед їх потрібно правильно закласти у котел. Якщо пірамідкою, то вони стрімко згорять. Я раджу перший ряд викласти рівно, а в другому кожну дровину зміщувати у будь-яку сторону на 10 сантиметрів, щоб вийшов виступ. І так у наступних рядах. А з краю останнього виступу потрібно покласти трохи паперу і запалити. Від того, яка порода дерев застосовується, залежить і віддача тепла, і період горіння. Щільна порода віддає більше тепла — це акація, дуб, береза, ясен. М'яка розколюється на вугілля і швидко згасає".

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