Бузок — найпоширеніший чагарник України. Турки називали його «лілак», а в садах Фландрії, Німеччини та Австрії — «турецька калина» або «бузок». Сьогодні існує понад 2300 сортів бузку (самі красиві зібрані у Ботанічному саду імені Гришка в Києві), що розрізняються формою й розміром квіток, їхнім забарвленням, термінами цвітіння, габаритом куща. Як посадити та доглядати за ним вдома, знає квітникарка Ніна Зубко.

«Бузок дуже світлолюбна культура, тому навіть у півтіні пагони його витягуються, стають слабкими, а цвітіння — мізерним. Не любить холодних вітрів і протягів. Не переносить бузок перезволоження, заболочених і засолених ґрунтів з близьким заляганням ґрунтових вод.

Може рости кущ на будь-якому ґрунті. Висаджувати кущі потрібно на відстані 1,5 м один від одного. Робити це можна як весною, так і восени. Яму під бузок потрібно викопати розміром 50×50×50 см, якщо ж ґрунти бідні або піщані, то необхідно буде збільшити розмір. Заздалегідь приготувати ґрунтову суміш: 2 відра компосту, 250 г деревного попелу, 25−30 г суперфосфату. Або: 4 частини чорнозему, 2 частини гною і 1 частина піску. Всі компоненти необхідно добре перемішати.

Протягом першого року молодий кущ треба регулярно поливати, а потім тільки у посушливий період, розпушувати ґрунт (до 5 см), видаляти бур'яни. Починаючи з третього року після посадки бузок можна підгодовувати розчином коров'яку, пропорції 1: 5, який необхідно вносити в ґрунт на відстані не менше 50 см від стовбура рослини. Можна використовувати і мінеральні добрива, але не частіше, ніж 1 раз на кілька років. Досить буде удобрити бузок калійними і фосфорними добривами (подвійний суперфосфат — 30−40 г і калійна селітра — 30 г), закладаючи їх у ґрунт на глибину близько 5 см. Якщо хочете використовувати комплексне добриво, то можна вибрати саме відповідне і недороге — деревний попіл з водою (200 г на 7−8 л води).

Обрізати кущ потрібно з третього року після посадки, коли рослина формує скелетні гілки.

Дуже корисно зрізати квітучі пагони бузку, бо це стимулює ріст і подальше цвітіння. Зрізати радять не менше 70% всіх квітучих пагонів. Не слід так само допускати зайвого загущення крони.

Бузок може вражатися хворобами і шкідниками. Найпоширеніша хвороба — бактеріальна гниль. З нею можна боротися за допомогою хлорокису міді, обприскуючи кущ кожні 10−12 днів. Може хворіти рослина на фітофтороз бруньок, з ним непогано справляється бордоська рідина, якою слід обприскувати весь кущ. Найбільше дошкуляють бузку міль (допоможе «Хлорофос» або «Ротор») і бражник. З бузковим бражником можна боротися за допомогою фталофосу (0,1%)".

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter