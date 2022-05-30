6 червня 2022

За 60 кілометрів на північний схід від Мехіко знаходяться знамениті піраміди ацтеків Теотіуакан. Вони величезні. Вони набагато більші, ніж всесвітньо відомі єгипетські піраміди, які перебувають у Гізі. Мені, на щастя, довелося побувати і в одному місці, і в іншому. Можна було подумки порівняти побачене. Тільки у цьому не було жодної потреби, адже кожне з цих чудес світу унікальне по-своєму. Так що будь-які порівняння тут просто тьмяніють, здаються недоречними.

При відвідуванні мексиканських пірамід Сонця і Місяця в стародавньому місті Теотіукан, побудованому за кілька століть до нової ери, запам'яталося ще ось що. Під час переходу від однієї піраміди до іншої, перед тим, як підніматися по високих кам'яних сходах чергової загадкової споруди, місцевий гід розповів дивовижну історію, пов'язану з біографією одного з найяскравіших вождів майя.

Згадуючи своє дитинство, той часто згадував змагання, які майбутні воїни влаштовували на крутих уступах кам'яних пірамід. Переможцем визнавався той, хто першим збереться на вершину. І, бачачи, що раз у раз у змаганнях перемагає один і той же юнак, наставник попросив пояснити, як йому це вдається.

— Все дуже просто, учителю, — відповів він. — Мої суперники, підкорюючи один рівень за іншим, постійно озиралися назад. Вони дивилися вниз, намагаючись зрозуміти, як високо їм уже вдалося піднятися. Я ж весь час дивився вперед. І лише вперед. Це не відволікало мене від поставленої мети.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.