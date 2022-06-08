Україна втратила лідерів: Петраков оголосив заявку на матч Ліги націй з Ірландією

Тренерський штаб збірної України, яка програла Уельсу матч за путівку на чемпіонат світу (0:1), оголосив заявку «жовто-синіх» на стартовий поєдинок Ліги націй проти команди Ірландії (47-е місце у рейтингу ФІФА), що відбудеться 8 червня на стадіоні «Авіва» у Дубліні.

На жаль, наша національна команда недорахувалась цілої групи провідних футболістів. Зустріч із 72-м в історії збірної суперником пропустять Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук, які грали з валлійцями, повідомляє офіційний сайт УАФ .

До заявки на майбутній матч Олександр Петраков включив 22 футболісти:

воротарі — Андрій П'ятов («Шахтар»), Дмитро Різник («Ворскла»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія);

захисники — Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — «Шахтар»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія);

півзахисники — Михайло Мудрик («Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі — «Динамо»), Олександр Пихальонок («Дніпро-1»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина);

нападники — Артем Довбик («Дніпро-1»), Данило Сікан («Ганза», Німеччина).

Зазначимо, що зустріч Ірландія — Україна довірили судити бригаді рефері зі Словаччини на чолі з 34-річним Філіпом Гловою, який раніше працював лише на двох поєдинках за участю наших команд (Україна U19 — Латвія U19 — 3:0 у 2016-му та Чехія — Україна — 1:1 у 2021-му).

Арбітр зі Словаччини Філіп Глова

До речі, ще в одному поєдинку у групі 1 дивізіону В 8 червня зіграють Шотландія та Вірменія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ірландія у стартовому матчі Ліги націй сенсаційно програла Вірменії.

Фото uaf.ua

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