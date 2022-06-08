Ніколи не прибирайте цей пасинок у томатів: помідори будуть великими та смачними (відео)

Щоб помідори були більшими, а томатні кущі — врожайнішими, їх потрібно не тільки вчасно підгодовувати, а й проводити пасинкування — видалення бічних пагонів (пасинків).

Робиться це зазвичай при досягненні помідорами висоти підв'язування, інколи ж і раніше, рекомендують автори youtube-каналу.

Пасинки можуть рости безконтрольно, тим самим знижуючи вентиляцію куща, і забираючи багато сил у рослини, що впливає на якість урожаю. Найкраще видаляти пасинки, коли вони ще маленькі — як тільки вони з'являються. Для цього пасинок можна вхопити пальцями та потягнути убік.

Пасинкувати томати краще в суху сонячну погоду в першій половині дня — у цьому випадку рани рослини затягуються швидше, і в них не потрапляє інфекція.

«Зверніть увагу, що пасинки ростуть дуже швидко, тому потрібно раз на 3−5 днів і прибирати непотрібні відростки», — радять автори відео.

Крім того, виконуючи цю процедуру, дачник може також видаляти нижнє листя у помідорів, що торкається землі — такого не повинно бути.

Якщо ви залишаєте один стовбур у томату, то помідори будуть рости більшими, і почнуть раніше визріти. Якщо ж формувати в 2−3 стовбури, гронок на кущі буде більше, але помідори будуть дрібнішими, хоча врожайність куща буде вищою.

Автори відео радять формувати помідори у два стовбури. Щоб досягти цієї мети, потрібно залишати найсильніший пасинок, який знаходиться перед першим сформованим гроном. Його не треба чіпати, а решту відростків, які ростуть нижче, прибрати.

Пасинки, які виросли на 8−10 сантиметрів, можна поставити у воду, щоб вони пустили коріння, після чого також висадити на грядці. У воду можна додати трохи вугілля.

Докладніше процес дивіться на відео.

Своєю методикою формування томатів поділилися автори ще одного youtube-каналу — можливо вам більше сподобається їхній підхід.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» порадили, як прискорити дозрівання помідорів.

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